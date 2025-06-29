Acun Ilıcalı'nın 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Her yaz Türkiye’ye geliyor

Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder iş insanı Ricardo Salinas ile bir araya geldi. Birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, “Ricardo, tanıştığımızdan beri 8 yıldır her yaz Türkiye’ye geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor” notunu ekledi.

Meksika’nın önde gelen medya kuruluşlarından Azteca Medya Grubu’nun sahibi Ricardo Salinas, her yıl olduğu gibi bu yaz da Türkiye’yi ziyaret etti.

Yatıyla Marmaris kıyılarına demir atan Salinas, Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı ile bir araya geldi.

Acun Ilıcalı

"TANIŞTIĞIMIZDAN BERİ 8 YILDIR HER YAZ TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Acun Ilıcalı, buluşmaya dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: “Sevgili dostum Ricardo Salinas ve değerli eşi Maria’yla buluşmak çok güzeldi.”