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Acun Ilıcalı'nın 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Her yaz Türkiye’ye geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı&#039;nın 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Her yaz Türkiye’ye geliyor
Acun Ilıcalı, Türkiye, Meksika, Dostluk, Yat, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder iş insanı Ricardo Salinas ile bir araya geldi. Birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, “Ricardo, tanıştığımızdan beri 8 yıldır her yaz Türkiye’ye geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor” notunu ekledi.

Meksika’nın önde gelen medya kuruluşlarından Azteca Medya Grubu’nun sahibi Ricardo Salinas, her yıl olduğu gibi bu yaz da Türkiye’yi ziyaret etti.

Acun Ilıcalı'nın 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Her yaz Türkiye’ye geliyor - 1. Resim

Yatıyla Marmaris kıyılarına demir atan Salinas, Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı ile bir araya geldi.

Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı

"TANIŞTIĞIMIZDAN BERİ 8 YILDIR HER YAZ TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Acun Ilıcalı, buluşmaya dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: “Sevgili dostum Ricardo Salinas ve değerli eşi Maria’yla buluşmak çok güzeldi.”

Acun Ilıcalı'nın 8 yıllık sırrı ortaya çıktı! Her yaz Türkiye’ye geliyor - 3. Resim

Ilıcalı, paylaşımında dostluklarının yıllara dayandığını belirterek, “Ricardo, tanıştığımızdan beri 8 yıldır her yaz Türkiye’ye geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Biz de en kısa zamanda iadeiziyarette bulunacağız” ifadelerini kullandı. Ünlü televizyoncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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