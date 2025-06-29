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Oyuncu Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Burak Hakkı&#039;nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak isteyen ünlü oyuncu Burak Hakkı, Gelibolu’daki çiftliğinde doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Dut, badem, incir ve ceviz ağaçlarının yer aldığı çiftlik, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Çiftliğinin kapılarını açan Hakkı, cevizlere yoğun talep olduğunu ve 300-400 civarında müşterisi bulunduğunu belirtti.

"Yer Gök Aşk" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Burak Hakkı, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuk kariyerinde pek çok dizi ve filmde yer alan Hakkı, oğlu Rüzgar'ın doğumunun ardından tarıma ilgi duymaya başladı.

Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor - 1. Resim

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde 35 bin metrekarelik bir arazi satın alan Hakkı, burada ceviz başta olmak üzere organik sebze ve meyve yetiştiriyor. Doğayla iç içe bir hayat süren ünlü isim, çiftliğinde geçirdiği anları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor - 2. Resim

Son olarak yetiştirdiği cevizleri takipçileriyle paylaşan Hakkı, büyük ilgi gördü. YouTube'da yayınlanan 'MuratCA' programı için çiftliğinin kapılarını basına açan oyuncunun, dut, badem, incir ve ceviz ağaçlarıyla çevrili doğal güzellikteki arazisi büyük ilgi topladı.

Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor - 3. Resim

Manzarasının Saros Körfezi’ne baktığını belirten Hakkı, çiftlikteki hayatını şu sözlerle anlattı:

Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor - 4. Resim

“Her sabah kalktığımda sulama yapıyorum, ağaçların susuz kalmaması gerek. Her şey bir hayalle başladı. Tek isteğim burada kuş seslerini duymaktı.”

Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor - 5. Resim

"CEVİZLERE BÜYÜK TALEP VAR"

Cevizlerine büyük talep olduğunu söyleyen Hakkı, bu süreci şöyle anlattı:

Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor - 6. Resim

“İlk başta eşe dosta ceviz veriyorduk. İnsanlar çok beğendi, birbirlerine söylediler. Sonra ben Instagram’da paylaştım ama satmak için değil, sadece hikâye olarak. Ardından talep geldi. Şimdi 300-400 civarında düzenli müşterimiz var. Hepsi cevizsever. Üstelik cevizleri tamamen ilaçsız yetiştiriyorum.”

Burak Hakkı'nın yeni hayatı şaşırttı! Çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor - 7. Resim

Oyuncunun doğal hayat tarzı ve tarıma olan ilgisi, sosyal medyada da ilgi görüyor. Takipçileri “Doğa ile iç içe yaşamak çok güzel”, “Ne güzel bir hayatın var”, “Allah emeklerinin karşılığını versin” gibi yorumlarla destek veriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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