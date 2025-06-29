"Lanet olsun bu hayat" dedi, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şoke etti: Bakın şimdi ne iş yapıyor...

“Lanet olsun bu hayat, lanet olsun sevgi” sözleriyle hafızalara kazınan Mustafa Erdoğdu, yıllar sonra bambaşka bir haliyle ortaya çıktı. Geçirdiği büyük değişimle dikkat çeken Erdoğdu, o meşhur videonun perde arkasını ve şu anki hayatını anlattı.

Instagram'da içerik üreterek kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gizem Bilgin, fenomen haline gelen kişileri konuk aldığı programında bu kez yıllar önceki videosuyla hafızalara kazınan Mustafa Erdoğdu’yu ağırladı.

“Lanet olsun bu hayat, lanet olsun sevgi” sözleriyle sosyal medyada büyük ilgi gören videonun kahramanı Erdoğdu, ilk kez o görüntülerin arka planını anlattı.

MUSTAFA ERDOĞDU ŞİMDİ 26 YAŞINDA...

Şu an 26 yaşında olan ve İstanbul’da hayatını sürdüren Erdoğdu, börekçide çalıştığını belirtti. Fenomen haline gelen videoya dair açıklamalarda bulunan Erdoğdu, olayın çocukluk yıllarında geçtiğini ifade etti. O dönem küçük yaşta kuzuları otlatırken sürekli aynı tepeye çıkarak şarkılar söylediğini anlatan Erdoğdu, bir gün karakol komutanının dikkatini çektiğini söyledi.

Komutanın kendisine bir koli kek karşılığında şarkı söylemesini istediğini belirten Erdoğdu, o an herhangi bir bestesi olmadığını, sözleri doğaçlama söylediğini dile getirdi. “Bir gün yoldan geçti, beni sevecekti. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu aşk...” sözlerinin bu şekilde ortaya çıktığını aktardı.

Mustafa Erdoğdu’nun açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.