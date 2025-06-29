Tarık Mengüç'ün oğlu Baran'dan kötü haber! Trafik kazası geçirdi

Tarık Mengüç’ün şarkıcı oğlu Baran, Çeşme’de trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından görüntüleri paylaşan Mengüç, “Görünmez kaza” diyerek yaşananları takipçileriyle paylaştı.

"Şakşuka" adlı şarkısıyla tanınan ünlü sanatçı Tarık Mengüç'ün, kendisi gibi şarkıcılık yapan oğlu Baran, İzmir'in Çeşme ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Olay sonrası kaza yerinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mengüç, yaşananları takipçileriyle paylaştı.

KAZA SONRASI TARIK MENGÜÇ PAYLAŞIM YAPTI

Tarık Mengüç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görünmez kaza... Rabbim oğlumu, yeğenimi ve arkadaşını korudu. Dostlarım, olay şöyle gelişti: Baran, ilk konserini İstanbul’da tamamladıktan sonra sabah saatlerinde kuzeni Sabri ve bir arkadaşıyla birlikte yola çıktı. 22. yaş gününü kutlamak için üç günlük tatil planladıkları Çeşme’de talihsiz bir kaza yaşadılar."

Kaza sonrası sağlık durumlarına dair bilgi de veren Mengüç, "Sadece oğlumun kolunda ufak bir sıyrık var, buna da binlerce şükür. Hepsinin durumu iyi. Merak etmeyin. Rabbim çocuklarımızı, hepimizi nazardan, kötü sözlerden, kem gözlerden korusun. Arayıp soran, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.