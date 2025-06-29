İstanbul'un kurtuluş reçetesi! Kiralar düşecek ulaşım rahatlayacak

Ekonominin can damarı İstanbul’un depremde kayıp riski azalacak. Kiralar düşüp ulaşım rahatlayacak. Anadolu da sanayi ile kalkınacak.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türkiye, sanayi yapılanmasında tarihî bir dönüşüme hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni projeyle, İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınması hedefleniyor. Bu stratejik hamle, hem muhtemel bir İstanbul depremine karşı önlem niteliğinde hem de şehirler arası ekonomik dengeyi yeniden kuracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (İSO) ile birlikte yürütülecek bu projede, inşaatlar TOKİ eliyle yapılacak. Anadolu’ya tesis taşımak isteyen sanayicilere devlet desteği sağlanacak. Bu destekle birlikte, yatırımcının göçü teşvik edilirken, Anadolu şehirlerine yeni bir kalkınma dalgası da ulaşacak.

PROJE NİÇİN ÖNEMLİ?

Peki bu proje niçin önemli? Öncelikle İstanbul’da irili ufaklı 30 binden fazla sanayi tesisi bulunuyor. Bu tesislerin birçoğu 2000 yılından önce inşa edildi. Bu sebeple deprem konusunda risk taşıyor. Bir diğer tarafı ise projenin tersine göçü destekleyecek olması. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul, düzenli göç alan bir metropol. Ancak bu nüfus yoğunluğu bazı sorunları beraberinde getiriyor. Birincisi barınma krizi… Kalabalık şehir olması sebebiyle kiralık konut fiyatları sürekli artış gösteriyor. İkincisi ulaşım… Artan insan popülasyonu metropolün trafiğini içinden çıkılmaz bir hâle getiriyor. Sanayinin Anadolu’ya taşınması bu meseleleri çözerken, bölgenin kalkınmasına da ciddi destek vermesi bekleniyor.

İSTANBUL ARTIK BU YÜKÜ TAŞIYAMIYOR

İstanbul, bugün itibarıyla 30 binden fazla sanayi tesisine ev sahipliği yapıyor. Bu tesislerde bir milyondan fazla kişi istihdam ediliyor. Ancak kent, hem nüfus yoğunluğu hem de deprem riski açısından kritik bir sınırda. Trafik çilesi, artan konut ve kira fiyatları, altyapı üzerindeki baskı; bütün bu sebepler İstanbul’un yükünü artık taşıyamayacağını gözler önüne seriyor. Uzmanlara göre bu tablo sürdürülebilir değil. Deprem riski altındaki eski sanayi yapılarının kent dokusundan uzaklaştırılması ve yeni, modern alanlarda yeniden inşa edilmesi hem güvenlik hem de şehir planlaması açısından kritik.

ŞEHİRDEN KÖYLERE GÖÇ HIZLANACAK

Projenin en önemli etkilerinden biri ise tersine göçü tetikleyecek olması. Bugüne kadar ekonomik mecburiyetler sebebiyle İstanbul gibi metropollere göç eden vatandaşlar, artık kendi şehirlerinde kalabilecek. Sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınmasıyla birlikte, iş imkânları yerel düzeyde artacak, aileler büyükşehirlere göç etmek mecburiyetinde kalmayacak. Bu adım, sadece ferdî hayatları kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Anadolu şehirlerini ekonomik olarak güçlendirecek. Bölgeler arası gelir farkı azalacak, ihracat potansiyeli olan şehirlerde üretim ve ticaret hareketlenecek.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM KALİTESİ ARTIRILACAK

İstanbul’daki birçok sanayi yapısı depreme dayanıksız ve kullanım ömrünü tamamlamış durumda. Bu yapılar hem şehir estetiği hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırıyor. Yeni projeyle birlikte bu metruk tesislerin ortadan kaldırılması, kentsel dönüşüm hedefleriyle de bire bir örtüşüyor. Aynı zamanda Anadolu’da kurulacak yeni tesisler, modern üretim teknolojilerine uygun, çevreci ve sürdürülebilir yapılar olacak. Bu da Türkiye’nin üretim kalitesini ve rekabet gücünü artıracak.

ŞEHİRLER ARASINDA DENGE SAĞLANACAK

Sanayinin Anadolu’ya taşınması sadece bir ekonomik hamle değil; aynı zamanda sosyal yapının dengelenmesi, şehirlerin yaşanabilirliğinin artması ve afetlere hazırlığın güçlenmesi manasına geliyor. Ekonomistler bu adımı ‘stratejik zorunluluk’ olarak değerlendirirken, şehir plancıları da İstanbul’un nefes alması açısından projeyi destekliyor.

Önümüzdeki süreçte TOKİ’nin inşa edeceği bölgeler ve hangi sektörlerin hangi şehirlere kaydırılacağı gibi detaylar kamuoyunun merakla beklediği başlıklar arasında yer alıyor.