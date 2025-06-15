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Büyük bir depreminde nereye koşacaksınız? İstanbul'da 5.557, Türkiye'deki 31 bin güvenli nokta

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Büyük bir depreminde nereye koşacaksınız? İstanbul&#039;da 5.557, Türkiye&#039;deki 31 bin güvenli nokta
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Vatandaşlar, her gece deprem korkusuyla başını yastığa koyarken, AFAD, her evin mutlaka bilmesi gereken bir bilgi paylaştı. Türkiye genelinde olası afetlerde halkın güvenli şekilde toplanabileceği 31 bin alan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenmiş durumda. İstanbul'da ise 5 bin 577 güvenli toplanma alanı var.

Deprem ülkesi Türkiye'de vatandaşlar, her güne büyük bir tedirginlikle uyanıyor.

AFAD'ın sunduğu "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" hizmetiyle, vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden konumlarına en yakın üç toplanma alanını görebiliyor.

Büyük bir depreminde nereye koşacaksınız? İstanbul'da 5.557, Türkiye'deki 31 bin güvenli nokta - 1. Resim

TOPLANMA ALANLARI NERELER?

Harita destekli sistemde konum işaretlendikten sonra, en yakın alanların isimleri, adres bilgileri, koordinatları ve harita üzerindeki yerleri ayrıntılı biçimde listeleniyor.

Toplanma alanları afet anında halkın panik yapmadan, tehlikeli bölgelerden uzaklaşarak bir araya gelebileceği, sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanabileceği ve geçici barınma merkezleri hazır olana kadar bekleyebileceği güvenli noktalar olarak tanımlanıyor.

Büyük bir depreminde nereye koşacaksınız? İstanbul'da 5.557, Türkiye'deki 31 bin güvenli nokta - 2. Resim

AFAD, bu alanları belirlerken nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı, yaşlı ve engelli bireylerin erişimi gibi faktörlerin yanı sıra yangın, su taşkını gibi ikincil afet risklerinden uzak olması gibi kriterleri dikkate alıyor.

Genellikle kamuya ait, düz, açık ve yapısal riski bulunmayan alanlar tercih ediliyor.

İSTANBUL'DA 5 BİN 577 GÜVENLİ TOPLANMA ALANI VAR

Türkiye genelinde halihazırda vatandaşların kullanımına açık 31 bin toplanma alanı bulunuyor. Bu alanların 5 bin 577'si İstanbul'da yer alıyor.

AFAD, afetlere karşı hazırlık kapsamında vatandaşların bulundukları bölgedeki toplanma alanlarını önceden öğrenmelerinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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