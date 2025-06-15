Deprem oldu! AFAD Bingöl, Adıyaman ve İzmir'de sarsıntılara ilişkin verileri duyurdu

AFAD son depremleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Adıyaman, Bingöl ve İzmir'de depremler oldu. İşte ilk veriler ve bölgedeki son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe gelen sarsıntılar yürekleri ağza getiriyor.

BİNGÖL'DE DEPREM

Gece saat 00:03 sularında Bingöl'de 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Genç merkezli depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Şiddetli sarsıntı birçok yerde hissedilirken olumsuz bir durum yaşanmaması sevindirdi.

İZMİR'DE DEPREM

Öte yandan sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Bölgesinde korkutan sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. İzmir Buca'da 02:36'da bir deprem oldu. Yere yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bu deprem sonrası da olumsuz bir ihbar yapılmadı.

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ADIYAMAN'DA DEPREM

Son olarak da Adıyaman'da 3,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Saat 04:52 sularında gerçekleşen Çelikhan merkezli depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.