TOKİ açık artırma ile konut satışı hangi illerde? 643 konut teslim edilecek

TOKİ, açık artırma ile ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara Temmuz ayında büyük bir fırsat sunuyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa çıkaracaklarını duyurdu. Peki TOKİ açık artırmayla konut satışı ne zaman?

Türkiye genelinde konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için beklenen duyuru TOKİ’den geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 643 konut ve 232 iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE KONUT SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ açık artırmayla konut ve iş yeri satışları, 1-2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak. Satışlar İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara’da İLBANK Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle) adreslerinde yapılacak. Canlı ihale süreci aynı zamanda online olarak da takip edilebilecek.

Vatandaşlar açık artırmaya katılmak için belirlenen teminat bedelini ödeyerek başvuruda bulunabilecek. Satışlar kapsamında yüzde 25 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçeneği sunulurken, bazı gayrimenkuller için yüzde 20 indirim fırsatı da geçerli olacak.

TOKİ HANGİ İLLERDE AÇIK ARTIRMA İLE KONUT SATIŞI YAPACAK?

1 Temmuz 2025’te açık artırma yapılacak iller:

Ankara: 36 konut

Giresun: 4 konut ve 2 iş yeri

İstanbul: 92 konut ve 64 iş yeri

Konya: 17 konut

Mersin: 31 konut

Trabzon: 1 konut

2 Temmuz 2025’te açık artırma yapılacak il:

Samsun: 257 konut ve 16 iş yeri

3 Temmuz 2025’te açık artırma yapılacak iller:

Bingöl: 165 konut ve 150 iş yeri

Diyarbakır: 40 konut

TOKİ AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNAT BEDELLERİ

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirli teminat bedellerini, Halk Bankası’na yatırmaları gerekiyor:

İşte teminat tutarları:

Muhammen bedeli 3 milyon TL’ye kadar olanlar için: 300.000 TL

3.000.001 TL – 6.000.000 TL arası için: 600.000 TL

6.000.001 TL – 12.000.000 TL arası için: 1.200.000 TL

12.000.001 TL – 24.000.000 TL arası için: 2.400.000 TL

24.000.001 TL ve üzeri gayrimenkuller için: 4.800.000 TL