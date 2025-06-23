Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ açık artırma ile konut satışı hangi illerde? 643 konut teslim edilecek

TOKİ açık artırma ile konut satışı hangi illerde? 643 konut teslim edilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ açık artırma ile konut satışı hangi illerde? 643 konut teslim edilecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ, açık artırma ile ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara Temmuz ayında büyük bir fırsat sunuyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini satışa çıkaracaklarını duyurdu. Peki TOKİ açık artırmayla konut satışı ne zaman?

Türkiye genelinde konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için beklenen duyuru TOKİ’den geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 643 konut ve 232 iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. 

TOKİ açık artırma ile konut satışı hangi illerde? 643 konut teslim edilecek - 1. Resim

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE KONUT SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ açık artırmayla konut ve iş yeri satışları, 1-2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak. Satışlar İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara’da İLBANK Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle) adreslerinde yapılacak. Canlı ihale süreci aynı zamanda online olarak da takip edilebilecek.

Vatandaşlar açık artırmaya katılmak için belirlenen teminat bedelini ödeyerek başvuruda bulunabilecek. Satışlar kapsamında yüzde 25 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçeneği sunulurken, bazı gayrimenkuller için yüzde 20 indirim fırsatı da geçerli olacak.

TOKİ açık artırma ile konut satışı hangi illerde? 643 konut teslim edilecek - 2. Resim

TOKİ HANGİ İLLERDE AÇIK ARTIRMA İLE KONUT SATIŞI YAPACAK?

1 Temmuz 2025’te açık artırma yapılacak iller:

Ankara: 36 konut

Giresun: 4 konut ve 2 iş yeri

İstanbul: 92 konut ve 64 iş yeri

Konya: 17 konut

Mersin: 31 konut

Trabzon: 1 konut

2 Temmuz 2025’te açık artırma yapılacak il:

Samsun: 257 konut ve 16 iş yeri

3 Temmuz 2025’te açık artırma yapılacak iller:

Bingöl: 165 konut ve 150 iş yeri

Diyarbakır: 40 konut

TOKİ açık artırma ile konut satışı hangi illerde? 643 konut teslim edilecek - 3. Resim

TOKİ AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNAT BEDELLERİ

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirli teminat bedellerini, Halk Bankası’na yatırmaları gerekiyor:
İşte teminat tutarları:

Muhammen bedeli 3 milyon TL’ye kadar olanlar için: 300.000 TL

3.000.001 TL – 6.000.000 TL arası için: 600.000 TL

6.000.001 TL – 12.000.000 TL arası için: 1.200.000 TL

12.000.001 TL – 24.000.000 TL arası için: 2.400.000 TL

24.000.001 TL ve üzeri gayrimenkuller için: 4.800.000 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Binlerce yıl öncesine ait! Çiftçi şüphelenince ortaya çıktı... Bırakıp kaçtılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asgari ücrete zam son durum: Temmuz'da ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak? - HaberlerAsgari ücrete zam son durum: Temmuz'da ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarihi açıkladı! - HaberlerYÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM tarihi açıkladı!Ataköy Marmaray neden kapalı, ne zaman açılacak? İstasyonda bir kişi intihar etti - HaberlerAtaköy Marmaray neden kapalı, ne zaman açılacak? İstasyonda bir kişi intihar ettiGram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum ne? 23 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları… - HaberlerGram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum ne? 23 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Haziran 2025 Pazartesi günü maç programı belli olduYusuf Tekin açıkladı! Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, forma giymek zorunlu mu? - HaberlerYusuf Tekin açıkladı! Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, forma giymek zorunlu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...