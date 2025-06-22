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Ankara'ya dev spor üssü: Dünyanın en büyüğünden biri geliyor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;ya dev spor üssü: Dünyanın en büyüğünden biri geliyor!
Ankara, Stadyum, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, 19 Mayıs Stadyumu, UEFA, FIFA, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da, 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine inşa edilen yeni stadyumun yapımı hızla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen proje, tamamlandığında 285 metrelik çelik çatı açıklığıyla dünyanın en uzun çelik çatısına sahip 3. stadyumu olacak. UEFA ve FIFA kriterlerine uygun şekilde 160 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve yüzde 65’i tamamlanan stadyum, 45 bin seyirci kapasitesine sahip olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor.

Ankara'ya dev spor üssü: Dünyanın en büyüğünden biri geliyor! - 1. Resim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan komplekste çalışmalar hızla devam ediyor.

Ankara'ya dev spor üssü: Dünyanın en büyüğünden biri geliyor! - 1. Resim

Yüzde 65'i tamamlanan stadyum, ABD ve Çin'in ardından 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyum olacak. Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

Ankara'ya dev spor üssü: Dünyanın en büyüğünden biri geliyor! - 2. Resim

"SPORUN KALBİ BURADA ATACAK"

UEFA ve FIFA kriterlerine göre 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek. Bakan Murat Kurum ile Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stat inşaatının görüntülerini paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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