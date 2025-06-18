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Eskişehir Stadyumu'na efsane futbolcunun adı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eskişehir Stadyumu&#039;na efsane futbolcunun adı verildi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yeni Stadyumu'na, Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper'in adının verildiğini açıkladı.

Nebi Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Yeni Stadyumu'na Fethi Heper'in isminin verilmesiyle ilgili sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle neticelendirildiğini belirtti.

Eskişehir Stadyumu'na efsane futbolcunun adı verildi - 1. Resim

"ANLAMLI KARAR"

Stadyuma, Eskişehirspor Kulübü ile A Milli Futbol Takımı'nın efsane futbolcusu olan ve akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kente adamış Eskişehirli Prof. Dr. Fethi Heper'in isminin verildiğini kaydeden Hatipoğlu, "Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper'i sevgi ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Stadyumu'na efsane futbolcunun adı verildi - 2. Resim

FETHİ HEPER'İN KARİYERİ

Formasını giydiği Eskişehirspor'da 1965-1974 yıllarında çıktığı 300 maçta 121 gol atan Fethi Heper, A Milli Futbol Takımı'nda ise 3 kez forma şansı buldu. Türkiye'nin en üst liginde 1969-1970 ve 1971-1972 sezonlarında gol kralı olan Heper, Eskişehirspor'un 5 Eylül 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda İspanya'nın köklü ekiplerinden Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek kupa dışı bıraktığı maçta 3 golü de atmıştı.

Türkiye Kupası'nın 1970-1971 sezonunda finalde Bursaspor'u yenerek kupayı kazanan Eskişehirspor'un kadrosunda da yer alan Heper, 1974'te geçirdiği sakatlık sonucu faal futbolculuk kariyerini noktalayıp, akademik hayata adım attı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan ve 26 Ocak 2011'de emekli olan Prof. Dr. Heper, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da çeşitli görevlerde bulundu.

Fethi Heper, 13 Şubat 2025 tarihinde KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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