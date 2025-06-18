Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi müjdesi: 500 milyar liraya çıkarıyoruz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi müjdesi: 500 milyar liraya çıkarıyoruz 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir müjde daha verdi. "Yeni bir adım daha atıyoruz" diyen Erdoğan, orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' programının büyüklüğünü 300 milyar liradan toplam 500 milyar liraya çıkartılacağını söyledi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile ilgili yeni bir müjde daha verdi. Erdoğan, kredi paketinin büyüklüğünün yükseltileceğini söyledi. 

"HAYAT PAHALILIĞININ FARKINDAYIZ" 

"Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız." diyen Erdoğan, "Çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi müjdesi: 500 milyar liraya çıkarıyoruz  - 1. Resim

ERDOĞAN'DAN KREDİ MÜJDESİ 

Yeni bir müjde veren Erdoğan, "Sanayici, yatırımcı ve ihracatçılarımızı çeşitli teşvik paketleriyle destekliyoruz. Yeni bir adım daha atıyoruz. Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' programının büyüklüğünü 300 milyar liradan toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi müjdesi: 500 milyar liraya çıkarıyoruz  - 2. Resim

"NE YAPTIĞIMIZI GAYET İYİ BİLİYORUZ" 

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Cari açığın kapanmasına ve fiyat istikrarına katkı sunan yatırımlara daha güçlü destek olacağız. Biz hükümet olarak ekonomide ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
820 derece sıcaklıkta eritiyor! Çöpten toplayıp sanata dönüştürüyor: Bu eserlere talep çok - EkonomiÇöpten toplayıp sanata dönüştürüyor: Bu eserlere talep çokBu yıl 15, seneye 45 ton mahsul alacak! 22 yaşında kendi bahçesini kurdu, siparişlere yetişemiyor - Ekonomi22 yaşında kendi bahçesini kurdu, siparişlere yetişemiyorAradaki fark kime gidiyor? Markette 745 TL'ye satılan kirazın tarla fiyatı pes dedirtti - Ekonomi745 TL'ye satılan kirazın tarla fiyatı pes dedirttiGeçmişte çöpe atıyorlardı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor, bir çay kaşığı bir kilogram ete eşdeğer - EkonomiGeçmişte çöpe atıyorlardı! Şimdi kilosu 3 bin liraArkasından İsrail çıktı! İranlı kripto para borsası Nobitex'e saldırı, milyonlarca dolar çaldılar - Ekonomiİran'a bu kez siber saldırı, milyonlarca dolar çaldılarAromasını toprak yapısından alıyor! Madeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira - EkonomiMadeni 5 liradan büyük, kilosu 750 lira
Sonraki Haber Yükleniyor...