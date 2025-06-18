Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi müjdesi: 500 milyar liraya çıkarıyoruz 

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir müjde daha verdi. "Yeni bir adım daha atıyoruz" diyen Erdoğan, orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' programının büyüklüğünü 300 milyar liradan toplam 500 milyar liraya çıkartılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile ilgili yeni bir müjde daha verdi. Erdoğan, kredi paketinin büyüklüğünün yükseltileceğini söyledi.

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"HAYAT PAHALILIĞININ FARKINDAYIZ"

"Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız." diyen Erdoğan, "Çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KREDİ MÜJDESİ

Yeni bir müjde veren Erdoğan, "Sanayici, yatırımcı ve ihracatçılarımızı çeşitli teşvik paketleriyle destekliyoruz. Yeni bir adım daha atıyoruz. Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' programının büyüklüğünü 300 milyar liradan toplam 500 milyar liraya çıkartıyoruz." dedi.

"NE YAPTIĞIMIZI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Cari açığın kapanmasına ve fiyat istikrarına katkı sunan yatırımlara daha güçlü destek olacağız. Biz hükümet olarak ekonomide ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz."