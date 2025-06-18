Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son 5 günde 3 kez zamlanan akaryakıta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorinin fiyatında büyük bir artış daha olacak. İşte detaylar...

İsrail-İran savaşıyla petrol fiyatlarında yaklaşık 10 dolarlık bir yükseliş oldu. Savaş öncesi 64-65 dolar bandında olan brent petrolün varil fiyatı 75 dolara kadar yükseldi. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıdı.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran Salı günü motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorine bir zam daha geliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE ZAM GELİYOR

19 Haziran Perşembe gününde itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 87 kuruş zam bekleniyor. Böylece Türkiye genelinde 50 liranın altında benzin ve motorin olmayacak.

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 48,44 49,51 25,09 İstanbul Anadolu 48,29 49,39 24,49 Ankara 49,10 50,36 24,99 İzmir 49,44 50,70 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.