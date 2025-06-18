Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son 5 günde 3 kez zamlanan akaryakıta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorinin fiyatında büyük bir artış daha olacak. İşte detaylar...

İsrail-İran savaşıyla petrol fiyatlarında yaklaşık 10 dolarlık bir yükseliş oldu. Savaş öncesi 64-65 dolar bandında olan brent petrolün varil fiyatı 75 dolara kadar yükseldi. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıdı.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran Salı günü motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorine bir zam daha geliyor.

Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Akaryakıtta tabela yine değişiyor - 1. Resim

BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE ZAM GELİYOR 

19 Haziran Perşembe gününde itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 87 kuruş zam bekleniyor. Böylece Türkiye genelinde 50 liranın altında benzin ve motorin olmayacak. 

Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Akaryakıtta tabela yine değişiyor - 2. Resim

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa48,4449,5125,09
İstanbul Anadolu48,2949,3924,49
Ankara49,1050,3624,99
İzmir49,4450,7024,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran, vatandaşlarını uyardı: WhatsApp’ı telefonunuzdan silin...Midesinden çıkan şoke etti! Kurtarmak için adeta canla başla uğraştılar... Caretta carettanın hali görenleri üzdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ordu'ya stratejik yatırım! Üretim üçe katlanacak, hedef 20 bin ton fındık... - EkonomiOrdu'ya stratejik yatırım! Üretim üçe katlanacakHayvancılığı savunma gibi görmeliyiz! Küçükbaş tercih değil mecburiyet - EkonomiHayvancılığı savunma gibi görmeliyiz! Küçükbaş mecburiyet...Sahada ve online alışverişte anında kredi: 250 bin liraya kadar taksit imkânı  - EkonomiAlışverişte anında kredi: 250 bin liraya kadar taksit imkânı500 milyarlık dolarlık yatırım... Pastanın en büyük dilimine Türkiye ortak! - EkonomiPastanın en büyük dilimine Türkiye ortak!Vatandaşın gözdesi gram altın! Güvenli liman gücünü artırıyor - EkonomiVatandaşın gözdesi gram altın! Güvenli liman gücünü artırıyorBakan Bayraktar: Petrol ve doğalgaz sıkıntımız olmaz - EkonomiBakan Bayraktar: Petrol ve doğalgaz sıkıntımız olmaz
Sonraki Haber Yükleniyor...