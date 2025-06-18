Türkiye Gazetesi'nin haberi futbol dünyasını sarstı! İstifalarını verdiler

Gazetemizin Profesyonel Disiplin Kurulu Üyelerinin WhatsApp yazışmalarıyla ilgili yazarımız Tahir Kum’un yazısı dün spor medyasının bir numaralı konusuydu. Sosyal medyada büyük yankı getiren haber, TFF’ye olağanüstü toplantı yaptırırken, Fenerbahçe Kulübü de açıklamayla hesap sordu.

Bütün Türkiye, PFDK üyelerinin WhatsApp yazışmalarını konuşuyor. Yazarımız Tahir Kum’un ortaya çıkardığı skandal ifadeler, Türk futbolunda yaşanan ‘Yapı’ tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Üyelerin yazışmalarında yer alan “Mourinho’ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse”, “Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905’te takıldı, ilerlemiyor:)”, “1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez:)” ve “Fener ağlama!” gibi sözlerin grup yazışmalarında kahkahalar eşliğinde uçuşması Disiplin Kurulundaki disiplin eksikliğini de gözler önüne serdi.

YAPIYI İFŞA EDEN SÖZLER

Sezon boyunca bir “Yapı”nın varlığından bahseden ve bundan şikâyetçi olan Fenerbahçe yönetimi de bu yazışmaların ardından harekete geçti. Sarı lacivertliler PFDK üyelerinin WhatsApp yazışmaları hakkında TFF’ye başvuruda bulunarak “Gereğini yapın” dedi. Kulüpten yapılan açıklamada “Yapıyı ifşa eden söylemlerin, kulübümüze yönelik düşmanca ifadelerin, tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini açıkça ortaya koyan cümlelerin, gelecek sezona dair hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri yoktur. Bu iddiaların bir an önce araştırılması gerekmektedir” denildi.

TFF DE ZARAR GÖRECEK

Açıklamada ayrıca “Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil, TFF’nin kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması, “disiplin” kavramını işlevsiz hâle getirdiği gibi, sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir. Bu çerçevede; iddiaların tüm boyutlarıyla, süratle ve şeffaflıkla araştırılmasını, varsa ilgili kurul üyeleri hakkında gerekli idari ve disiplin soruşturmasının başlatılmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

BEKLENEN OLDU

Bu sert bildirinin üzerinden çok geçmeden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu PFDK ve MHK üyerini acil toplantıya aldı ve kelimenin tam anlamıyla hesap sordu. Sert konuşmaların geçtiği toplantının ardından başta başkan Celal Nuri Demirtürk olmak üzere bütün PFDK üyelerinin başkana istifalarını sunduğu öğrenildi. İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin yeniden toplanarak karar vereceği ifade edildi. Başkanın bazı üyelerin istifasını kabul edeceği, bazılarını ise kabul etmeyeceği belirtildi. TFF’nin istifaların kabulü ile ilgili açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

MOURİNHO ŞAŞIRMIŞTI

PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk’ün formalı fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Jose Mourinho, derbi sonrası İngiliz basınından Sky Sports’a “Disiplin Kurulu Başkanı’nın Galatasaray formalı fotoğrafı var. Türkiye’deki olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz” demişti.