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Türkiye Gazetesi'nin haberi ses getirdi! Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru: Hesaplaşma ve intikam...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum'un ortaya çıkardığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Whatsapp yazışmaları sonrası harekete geçti. Söz konusu mesajlar hakkında "Sporda tarafsızlık eve eşitlik ilkelerine açık bir saldırı" nitelendirmesi yapan sarı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

PFDK'nın geçtiğimiz sezona ait başkanı ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmaları ifşa oldu. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum'un gündeme getirdiği Whatsapp mesajları büyük yankı uyandırdı.

"FENER AĞLAMA" VE "SENEYE ACISINI ÇIKARIRIZ" MESAJLARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda görev yapan bazı isimlerin, telefon yazışmalarında Galatasaray amigoluğu seviyesindeki "Fener ağlama" ifadesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoları burada paylaşması büyük şaşkınlığa sebep oldu. "Seneye acısını çıkarırız" denilerek ise kulüp başkanı ve teknik direktörü hakkında alaycı söylemler ile intikam mesajları tepkileri beraberinde getirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberi ses getirdi! Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru: Hesaplaşma ve intikam... - 1. Resim

FENERBAHÇE: TARAFSIZLIK SORGULANIYOR

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinde, "Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında" başlığıyla yer alan açıklama şöyle:

"Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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