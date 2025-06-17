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Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Her şeyi gizlil tutuyor çünkü...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Her şeyi gizlil tutuyor çünkü...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini 2024-2025 sezonunda da gideremeyen Fenerbahçe'de, Ali Koç başkanlığındaki yönetimde çarpıcı bir istifa kararı gelmişti. Geçtiğimiz hafta asbaşkanlığı bırakan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayılması sonrası ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği bir yıllık döneme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ilıcalı'nın, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir" sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Her şeyi gizlil tutuyor çünkü... - 1. Resim

"SÜPERMEN OLMADIĞIMI GÖRDÜM"

Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevi sonrası artan iş yüküne dikkat çekti. Ünlü iş adamı, "Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işleri olan biri olarak Hull City'yi satın altıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı. Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olmam bu büyük bir sorumluluktu ve bu görevi çok sevdim. Başa çıkabildim ama benim için ağır bir yük oldu. Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım. İş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ ÇOK İYİ ARKADAŞIM"

Başkan Ali Koç'tan izin istediğini belirten Acun Ilıcalı, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir, bunu istemiyorum. Ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan Ali Koç'tan izin istedim, O da bana izin verdi. Kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve stada düzenli olarak gideceğim" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Her şeyi gizlil tutuyor çünkü... - 2. Resim

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Fenerbahçe'deki görev süresini "kariyerinin en zor yılı" olarak yorumlayan Acun Ilıcalı, "Gerçekten zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hepsinde kulübü temsil ettim. Bu benim için bir onurdu ancak Hull City de benim için çok önemliydi. Benim için çok zor zamanlardı" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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