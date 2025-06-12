Acun Ilıcalı'dan tartışma çıkaran imza! Fenerbahçe'den ayrıldı, Galatasaraylı teknik direktör getirdi: Benim yuvam

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Acun Ilıcalı, büyük hissedarı olduğu Slovenya kulübü Maribor'da çok konuşulacak bir hamlede bulundu. Teknik direktörlük kariyerine Galatasaray'da başlayan Tuğberk Tanrıvermiş ile sözleşme imzalandı. 35 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray günlerine dair paylaştığı fotoğraflar ve söz konusu karelere düştüğü notlar sosyal medyada yankı uyandırdı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de dün önemli bir ayrılık yaşadı; Asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğini bıraktı. Beklenmedik hamlesiyle adından söz ettiren Ilıcalı, bugün de yüzde 74 hissesini elinde bulundurduğu Maribor'daki teknik direktör kararıyla dikkat çekti.

SÖZ VERDİ, GEÇMİŞİ GÜNDEME GELDİ

2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynamaya hak kazanan Slovenya temsilcisinde takımın başına Tuğberk Tanrıvermiş getirildi.

Maribor ile 2 yıllık mukavele yapan Tanrıvermiş, "Taraftarlara, benim liderliğim altında takımın tüm çabasını sıkı çalışmaya harcayacağına söz verebilirim. Kupalar kazanmak ve hücum oyunumuzla tanınmak için her şeyi yapacağım" açıklamasını yaptı.

FLORYA'DA 4 SEZON ÇALIŞTI

Resmi imzanın ardından Tuğberk Tanrıvermiş'in kariyeri merak konusu oldu. Teknik direktörlüğe 2014 yılında Galatasaray'ın futbol yuvası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan 35 yaşındaki çalıştırıcı, uzun süre sarı-kırmızılıların başarısı için mücadele etti.

2014-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı ekibin altyapısında görev alan Tanrıvermiş, 2016-2018 arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptı.

"TEK BÜYÜK GALATASARAY"

Söz konusu süreçte Galatasaray'da önemli başarılar kazanan genç teknik direktör, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve bu paylaşımlara düştüğü notlar ile Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekeceğe benziyor.

Nitekim Galatasaray taraftarı olduğu anlaşılan birçok fotoğrafa yer veren Tuğberk Tanrıvermiş, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlanabilecek mesajlarıyla da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BENİM YUVAM"

Galatasaray Futbol Takımı ile verdiği pozu paylaşan Tuğberk Tanrıvermiş, 2019 tarihli Instagram gönderisine, "Benim yuvam. Hepinize yürekten başarılar" notunu düşmüştü.