Dünya devleri istedi, Galatasaray aldı! Lorey Sane transferi manşetleri süsledi

Bayerm Münih forması giyen Leroy Sane ile anlaşma sağlayan ve yıldız futbolcuyu gece yarısı İstanbul'a getiren Galatasaray, bu hamlesi ile dünya basınında manşetleri süsledi.

Süper Lig'de şampiyon olan ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kadrosunu tamamlamak için kolları sıvadı. Transfer sezonunu erken açan sarı kırmızılılar, Leroy Sane ile anlaşma sağladı ve dünyaca ünlü Alman yıldızı gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SANE TRANSFERİ DÜNYADA SES GETİRDİ

Galatasaray'ın erkenden gerçekleştirdiği bu transfer dünya spor medyasında geniş yer buldu. The Athletic, "Leroy Sane 3 yıllığına Galatasaray’da. Yıllık maliyeti 15 milyon euro" derken, The Athletic yazarı David Ornstein ise"Leroy Sane Fenerbahçe, Arsenal, Bayern ve Al Hilal’in ilgisine karşın Galatasaray’ı seçti" dedi.

"ŞAŞIRTICI VE DİKKAT ÇEKİCİ"

İşte dünya basınında Sane ile ilgili çıkan haberlerden satır başları;

BILD: "Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul'a indi. Binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken, milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti."

GAZZETTA: "Galatasaray'ın transfer için verdiği savaşı kazanmasıyla Leroy Sane, Türkiye'de yaşamaya gitti. Alman oyuncu, Bayern Münih'in yenileme teklifini reddetti ve o zamandan beri hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarafından hedef alındı. Sonunda Galatasaray galip geldi."

VOETBAL PRİMEU: "Galatasaray herkesi şaşırttı. Sane transferi şaşırtıcı ve dikkat çekici. Galatasaray'ın transfer pazarında büyük planları olduğu, Osimhen için mücadeleye tamamen dahil olmasından zaten belliydi."

"TÜRKYE'DE YENİ BİR DESTANSI YOLCULUK"

SPORT: "29 yaşındaki kanat oyuncusu, tıpkı Mourinho'nun geçen yaz Fenerbahçe'yi çalıştırmak için yaptığı gibi, Türkiye Süper Ligi'ne gerçek bir yıldız olarak gelecek."

FOOT BOOM: "Bayern Münih'in gösterişli kanat oyuncusu Leroy Sane, Almanya'daki kariyerini sonlandırıp Türkiye'de yeni bir destansı yolculuğa çıktı."

DAİLY MİRROR: "Leroy Sane, son haftalarda birçok kulübün dikkatini çekmişti ancak şimdi Arsenal ve Bayern Münih'i geri çevirerek Galatasaray'a gidiyor. Kulübüyle sözleşmesi bittiği için aranan isim haline gelen Sane için Arsenal fırsatı kaçırdı."

"AL-HİLAL'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ"

SKY SPORTS: "Leroy Sane Galatasaray’la tüm kontrat şartlarında anlaştı. Sane 1 Temmuz’dan itibaren serbest kalacak. Son olarak Al-Hilal’in teklifini reddederek Bayern’e kulüpten ayrılma kararını bildirdi."

LA VERDAD NOTİCİAS: "Yetenekli ancak bazen tutarsız Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Bayern Münih'teki zamanını sonlandırıp Galatasaray ile yeni bir maceraya atıldı."

T ONLİNE: "Hücum oyuncusu Bayern'den gelen iyileştirilmiş teklifi reddetti ve kararını kulübe bildirdi. Sane, Münih'ten bedelsiz transferle ayrılıyor."

"BEKLENMEDİK İYİ BİR İŞ DAHA..."

RAN: "Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, beş hafta önce 'Sane ile iyi ve üretken görüşmeler yapıyoruz, ancak imza hala eksik. Bunu yapmak istiyoruz, çözmemiz gerekiyor' demişti. Beş hafta sonra ortaya çıktı ki bununla başa çıkamadılar."

TUTTOMERCATO: "Geçtiğimiz yıl Napoli'den Victor Osimhen kalibresinde bir yıldızın gelmesinden sonra, sarı kırmızılılar beklenmedik iyi bir iş daha çıkardı."