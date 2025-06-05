Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibine tazminat ödeyecek

Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic ile anlaşmaya varan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sarı kırmızılı ekibe tazminat ödeyecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, geçtiğimiz günlerde Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı. Jakirovic ve iki yardımcısının İngiltere'de çalışmak için gerekli izinleri aldıkları ve geri sayıma geçtikleri belirtiliyor. Bu süreçte ortaya yeni bir 'tazminat' detayı çıktı.

KAYSERİSPOR'A TAZMİNAT ÖDEYECEK

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Jakirovic için 'kalan bir yıllık sözleşmesi nedeniyle' Kayserispor'a tazminat ödeyecek. Hull City, gerekli prosedürleri tamamlamasının ardından Bosnalı teknik adamı bu ay düzenlenecek bir basın toplantısı ile tanıtmak istiyor.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, salı akşamı katıldığı bir programda, "Nurettin Açıkalın (Kayserispor Başkanı) ile görüşeceğim. Kimsenin hocasını çalmadık. Tarz olarak öyle insanlar değiliz. Gayet güzel şekilde ilişkilerimizde belirli şeyler yapıyoruz. Sevgili başkanımız ile de görüşeceğiz. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var" demişti.

Kayserispor'un başında 17 maça çıkan teknik adam, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.