Herkes Hull City derken... Emre Belözoğlu tek tek saydı: Onları çalıştırmak istiyorum

Ocak ayından bu yana Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, çalıştırmak istediği dört takımı bir bir saydı. "Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerine dair dikkat çeken sözler sarf eden Belözoğlu, "Ben kendimi hep Fenerbahçeli hissettim" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Inter ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçını öncesi İtalyan medyasına önemli açıklamalarda bulundu. La Gazzetta Dello Sport’a konuşan Belözoğlu, birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

"INTER BENİM İKİNCİ EVİM"

Finalde Inter’i destekleyeceğini belirten Emre Belözoğlu, "Inter benim ikinci evim. Simone Inzaghi ile birlikte takım yavaş yavaş gelişti ve her geçen gün daha iyi hale geldi. Geçen sezon son 16 turunda elendikleri için o kadar iyi geçmemişti ama bu sezon tüm kulvarlarda harika bir sezon geçirdiler. Bu sefer kazanacaklarına inanıyorum. Bir taraftar olarak bunu umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE OLMAK ÜZERE..."

Çalıştırmak istediği takımları ifade eden 44 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuyken herhangi bir kulüpte oynamayı hayal etmiyordum ama şimdi başta Türkiye'de Fenerbahçe olmak üzere tabii ki Avrupa'da oynadığım Inter, Newcastle ve Atletico Madrid gibi takımları çalıştırma hayali en büyük motivasyonlarımdan biri" şeklinde konuştu.

"HAKAN HERKESİN İDOLÜ OLDU"

Hakan Çalhanoğlu’nun Türk futbolu için önemine değinen Belözoğlu, "Herkesin, yetişkinlerin ve çocukların idolü oldu. Kendisini bireysel olarak da çok iyi tanıyorum ve Serie A’nın en iyi oyuncularından, Avrupa’nın en iyi orta sahalarından biri olduğunu düşünüyorum. Hakan yıllardır mükemmel çalışıyor; Türklerin inatçı mentalitesini, Avrupa futbolunun üst düzey mücadele isteğiyle birleştiriyor” dedi.

"BUNU HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Pele’nin onu yaşayan en iyi 125 futbolcu listesine almasına dair konuşan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası 2003’teki en iyi sezonumdan ve Japonya-Kore Dünya Kupası’ndaki üçüncülükten sonra böyle bir ödül bekliyordum. Yani adımı Pele’nin listesinde görmek beni şok etmedi ama elbette büyük bir mutluluktu. Sonra hayat bazen şanssız olabilir ve tüm o sakatlıklar geldi... Ama bunu hak ettiğimi düşünüyorum."

"KENDİMİ HEP FENERBAHÇELİ HİSSETTİM"

Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerine dair dikkat çeken sözler sarf eden Belözoğlu, "Açıkçası kararım saygıyla karşılandı, hem İtalyanlar hem Türkler bu konuda benzer olsa da daha modern bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe’ye gitmeden önce insanlar beni seviyordu, Galatasaray’da uzun süre ilk 11’deydim, milli takım kaptanlığı yapmıştım. Fenerbahçe’ye geçtikten sonra sokakta kimse bana hakaret etmedi ama… ilk kez insanların beni artık eskisi kadar sevmediğini hissettim. Bunu yönetmeyi öğrendim: Biri beni milli takıma ve Avrupa’ya taşıyan kulüptü, diğeri ise kaptanı olduğum ve 40 yaşıma kadar oynadığım takım. Ben kendimi hep Fenerbahçeli hissettim" ifadelerini kullandı.