Acun Ilıcalı harekete geçti! Adaylar arasında Emre Belözoğlu da var

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kritik teknik direktörlük kararıyla karşı karşıya. İspanyol Ruben Selles ile yollarını ayıran ekibin aday listesinde Emre Belözoğlu da yer alıyor. İşte Championship ekibi için belirlenen 8 aday...

İngiltere Championship ekibi Hull City'de değişim rüzgarları esiyor. Ligde kalmak için büyük mücadele veren ve çıktığı son maçla bunu garanti altına alan kulüpte İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Selles'in yerini dolduracak ismi aramaya başladı. Adaylardan biri de Emre Belözoğlu.

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TAM 8 ADAY BELİRLENDİ

Hull Live'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 teknik direktör adayı belirledi. Olası isimler arasında Emre Belözoğlu da bulunuyor. Diğer adayların ise Miron Muslic, Gary O’Neil, Alex Neil, Dean Smith, Rob Edwards, Marti Cifuentes ve Ryan Mason olduğu ifade edildi.

Bu sene başında Antalyaspor'a imza atan Emre Belözoğlu'nun Akdeniz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.