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İngiltere bu olayı konuşuyor! 38 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere bu olayı konuşuyor! 38 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Temyiz Mahkemesi, 38 yıl önce cinayetle suçlanarak hapse giren bir adamın mahkûmiyetini, yeni DNA kanıtlarının ortaya çıkmasının ardından iptal etti. Cezaevinde geçirdiği 38 yılın ardından özgürlüğüne kavuşan adam, "Ne kızgınım, ne de kinliyim" şeklinde konuştu.

Akılalmaz olay İngiltere’de yaşandı. 1987 yılında Diane Sindall'ın öldürülmesinden suçlu bulunan Peter Sullivan, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiltere tarihinde en uzun süre yanlışlıkla hapis yatan kişi olarak bilinen Sullivan, yıllar boyunca masum olduğunu dile getirdi.

İngiltere bu olayı konuşuyor! 38 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

21 YAŞINDAYKEN CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYIP ÖLDÜ

Sindall, evlenmek için para biriktirirken yarı zamanlı olarak bir barda çalışan 21 yaşında bir çiçekçiydi. 2 Ağustos 1986’da, Merseyside’daki Bebington’da çalıştığı yerden ayrıldıktan sonra ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucu cinsel saldırıya uğradığı bildirildi.

İngiltere bu olayı konuşuyor! 38 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

''NE KIZGINIM, NE DE KİN DOLUYUM''

Beraatinin ardından açıklamalarda bulunan Sullivan, "Ne kızgınım, ne de kinliyim," diyerek "Tek isteğim, sevdiklerime ve aileme kavuşmak. Bu dünyada bana kalan hayatın en iyi şekilde tadını çıkarmam gerek." ifadelerinde bulundu.

Korkunç bir cinayetin ardından kendi yaşadığı adaletsizliği vurgulayan adam, "Gençliğin, hareket kabiliyetinin, görme ve işitme duyularının bir insandan nasıl acımasızca alınabileceğinin farkındayım. Tüm bunlara sessizce katlanmak ve en korkunç ortamda bu kayıpları yaşamak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

İngiltere bu olayı konuşuyor! 38 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı - 2. Resim

''HAYATIMIN ENKAZINDAN KALANLARI ONARMAYA ÇALIŞACAĞIM''

"Hayatımın enkazından kalanlarla neyi onarabilirsem, onu onarmaya çalışacağım," diyen Sullivan, Diane Sindall’ın ailesine başsağlığı dileklerini sundu. 

İngiltere bu olayı konuşuyor! 38 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı - 4. Resim

Sullivan’ın beraati, günümüzde yapılan modern DNA test teknikleri sayesinde gerçekleşti.2008 yılında Sullivan, DNA sonuçlarını sorgulayarak Ceza Davaları Gözden Geçirme Komisyonu’na (CCRC) başvurmuştu. Ancak o dönemde adli uzmanlar, DNA testlerinin suçlu profilini ortaya çıkaramayacağını belirtmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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