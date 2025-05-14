İş verme bahanesiyle ağına düşürdü! Hamile kadına dehşeti yaşattı

ABD’nin Arkansas eyaletinde yaşayan Amber Waterman, hamile bir kadını, kendisine iş vereceğini söyleyerek kandırdı. Bu vesileyle buluşma ayarlayan Waterman, kadını bir marketin otoparkında öldürüp rahminden bebeğini çıkardı. İki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan kadın için ölüm cezası isteniyor.

Tüyler ürperten olay 2022 yılında ABD’nin Arkansas eyaletinde bir marketin otoparkında yaşandı. People Gazetesi’nin haberine göre Amber Waterman, 33 yaşında hamile olan Ashley Bush’ı, kendisine iş ve hamile kıyafeti vereceğini söyleyerek kandırdı. Bunun için Facebook üzerinden ön görüşme ayarlayan cani, kadını bir marketin otoparkına çağırdı.

Kocası tarafından otoparka bırakılan kadından bir daha haber alınamadı. Telefonlarına cevap alamayan koca, durumu polise ihbar etti. Korkunç olay kısa sürede ortaya çıktı.

ANNEYİ VE BEBEĞİ KATLETTİ

Yakalanarak gözaltına alınan Waterman, hamile kadını defalarca kez bıçakladığını ve rahmini keserek çocuğunu çıkardığını itiraf etti.

YOLDA DOĞUM YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Bu sırada acil sağlık ekiplerini aradığını bildiren kadın, bebeğin kendi bebeği olduğunu, hastaneye giderken yolda doğum yaptığını ve bu sebeple bebeğin ölü doğduğunu bildirdi.

3 yıldır davası süren katil cinayet suçlamasıyla iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Arkansas eyalet savcılarının kadın için ölüm cezası istediği bildirildi.