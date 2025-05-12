Şampiyon yaptı, veda etti! Yerine en büyük aday Emre Belözoğlu

1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da beklenen ayrılık yaşandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir resmen görevden ayrıldı. Koltuk için en büyük adaylardan birinin ise Emre Belözoğlu olduğu iddia edildi.

1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, dün düzenlenen kupa töreninin ardından kulübe veda edeceğini söylemişti. Yeşil beyazlı kulüpten beklenen açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ERTUĞRUL SAĞLAM'IN YERİNE GELMİŞTİ

Kocaelispor'da 16'ncı haftada iç sahada alınan Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından görevini bırakan Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktörlük için el sıkışılan İsmet Taşdemir, deplasmanda Boluspor maçıyla göreve başlamıştı.

22 lig maçında takımın başında sahaya çıkan Taşdemir, şampiyonluğu 35'inci haftada şehre armağan eden teknik ekibin başında bulundu.

ADAYLARDAN BİRİ EMRE BELÖZOĞLU

İsmet Taşdemir'in ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Kocaelispor’da en önemli adaylardan birinin Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi. Özgür Kocaeli'nin haberine göre; 30 Haziran 2026’ya Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden Belözoğlu’nun, Kocaelispor teknik direktör aday havuzunda olduğu öğrenildi.

ÜÇ İSİM EKİBİNDE

Eski Kocaelisporlu Toprak Kırtoğlu, Şakir Özkayımoğlu ve kaleci antrenörü Özden Öngün’ü ekibinde bulunduran Belözoğlu’nun, ciddi adaylar arasında olduğu öğrenildi.