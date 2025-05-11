İsmet Taşdemir kimdir? Kocaelispor Teknik Direktörü istifasını açıkladı!

Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, takımının sezonu galibiyetle kapattığı maçın ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, sahada kutlama yaparken, teknik direktör Taşdemir ise basın toplantısında vedasını duyurdu.

İSMET TAŞDEMİR İSTİFA MI ETTİ?

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında sahasında 4-1 galip gelen Kocaelispor’da, karşılaşmanın ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir mücadelenin ardından görevini bıraktığını açıkladı. Başarılı teknik adam galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında kararını kamuoyuyla paylaştı.

Taşdemir sezon boyunca takımın yakaladığı başarıya vurgu yaparak, teknik direktörlük kariyerinde özel bir yer tutacak bu beş aylık süreci gururla tamamladığını ifade etti. Zorlu geçen sezonda pek çok engeli birlik ve beraberlik içinde aştıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, özellikle Süper Lig hedefini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Taşdemir, şampiyonluk yolunda sahada mücadele eden tüm futbolculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

İSMET TAŞDEMİR KİMDİR?

1 Ocak 1974’te Iğdır’da dünyaya gelen İsmet Taşdemir, Türk futbolunun hem oyunculuk hem de teknik adamlık kariyeriyle tanınan isimlerinden biridir. Profesyonel futbol kariyerine 1990-91 sezonunda Ümraniyespor formasıyla adım atan Taşdemir, ardından Denizlispor, İstanbulspor, Kayseri Erciyesspor, Samsunspor ve Ankaragücü gibi birçok önemli kulüpte forma giydi.

Samsunspor’da geçirdiği yıllarda UEFA Intertoto Kupası ile Avrupa sahnesine çıkan deneyimli oyuncu, saha içinde merkez orta saha rolünde görev aldı. Kariyeri boyunca takım oyununa yaptığı katkı ve istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Milli takım kariyerinde de adından söz ettiren Taşdemir, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını 12 kez giydi. İlk milli karşılaşmasına Bulgaristan karşısında çıkan Taşdemir, özellikle genç yaş kategorilerinde Türk futboluna önemli katkılar sağladı. Son milli maçına 1995 yılında İsviçre karşısında çıkan başarılı oyuncu, millî kariyerini 21 yaş altı seviyesinde tamamladı.

Futbolculuk kariyerini 2009-10 sezonu sonunda noktalayan Taşdemir, ardından antrenörlük yolculuğuna başladı. İlk ciddi teknik görevini Sivasspor’da antrenör olarak üstlenen Taşdemir, kısa süre sonra futbolculuğunu da noktaladığı Türk Telekomspor’da teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Bu süreçten itibaren kariyerini teknik adamlıkla sürdüren Taşdemir; Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor, MKE Ankaragücü, Altay ve Bodrum FK gibi birçok kulüpte görev aldı.

2016-2017 sezonunda Ankaragücü’nü 2. Lig Kırmızı Grup’tan 1. Lig'e çıkarmasıyla dikkatleri üzerine çeken Taşdemir, 2021-2022 sezonunda Bodrum FK ile 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2023-2024 sezonunun sonunda Bodrum FK ile Süper Lig biletini alarak kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

Bu çıkışın ardından 25 Aralık 2024 tarihinde Kocaelispor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Taşdemir, yalnızca beş aylık bir süreçte takımı Süper Lig'e taşıyarak görevini tamamladı.