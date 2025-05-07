Ali Koç istifa mı etti, bırakacak mı? Ali Koç konuşması sonrası gündeme geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istifa edeceğine yönelik iddialar, Türk spor kamuoyunda gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-lacivertli camiada son haftalarda yaşanan gelişmeler, özellikle Beşiktaş mağlubiyetinin ardından daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Taraftarın sesini yükselttiği dönemde, Ali Koç’un yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Ali Koç istifa mı etti, bırakacak mı soruları ise gündemin merkezine oturdu.

ALİ KOÇ İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifa ettiği yönündeki iddialar, son haftalarda Türk spor gündeminin en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son performansının ardından artan taraftar tepkileri, Koç'un geleceğiyle ilgili spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Ülker Stadyumu'nda yükselen "istifa" tezahüratları, kulüp yönetiminin üzerinde yoğun bir kamuoyu baskısı oluşturdu. Tüm bu tepkilere ve söylentilere rağmen Ali Koç'un istifasına ilişkin kulüp tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama henüz bulunmuyor.

Yönetim kurulu tarafından yapılan son toplantıda Koç’un görevini bırakacağına dair bir karar alınmadığı ve başkanın mevcut görevine devam ettiği bilgisi öne çıktı. Başkan Koç, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ise istifa beklentilerini doğrudan karşılayan net bir ifade kullanmadı. Ali Koç görevine bağlılığını vurgulayan ifadeleriyle dikkat çekti.

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ALİ KOÇ BIRAKACAK MI?

Ali Koç’un başkanlık görevini bırakıp bırakmayacağına dair tartışmalar, Fenerbahçe’nin sezon içindeki sportif sonuçlarıyla birlikte daha görünür hale geldi. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası istifa seslerinin daha yüksek sesle dile getirildiği dönemde, Koç kameralar karşısına geçerek taraftarın tepkilerini anlayışla karşıladığını ifade etti.

Açıklamaların ardından kulislerde çeşitli senaryolar konuşulmaya başlandı. Bazı iddialar Koç’un olağanüstü seçim kararı alabileceği ve yeniden aday olacağı yönündeyken, bazı kaynaklar ise başkanın tamamen görevi bırakma ihtimalini de masaya yatırdığını öne sürdü.

Ali Koç’un “Pazara kadar değil, mezara kadar” şeklindeki sözleri ise istikrarlı bir şekilde görevinin başında kalacağı mesajı olarak yorumlandı. Mevcut tabloya bakıldığında, Koç’un kısa vadede istifa etmesi beklenmiyor.

Haziran ayı başında olağanüstü kongre kararı alması ve burada güvenoyu tazeleme yoluna gitmesi de güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ALİ KOÇ KONUŞMASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp gündemini sarsan son gelişmelerin ardından kameralar karşısına çıkarak kamuoyuna doğrudan açıklamalarda bulunma kararı aldı.

Spor kamuoyunun merakla beklediği açıklamalar, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Başkan Koç'un özel yayında hem kulübün mevcut durumu hem de geleceğe yönelik adımları hakkında detaylı bilgiler vermesi bekleniyor.