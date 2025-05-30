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Arda Turan, Galatasaraylı futbolcuya talip! İlk transferi çok tanıdık bir isim...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan, Galatasaraylı futbolcuya talip! İlk transferi çok tanıdık bir isim...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Shaktar Donetsk ile anlaşan Arda Turan, eski öğrencisine talip oldu. Ukrayna ekibi, Galatasaray forması giyen isim için yakın zamanda sarı kırmızılıların kapısını çalacak.

Eyüpspor'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile anlaşma imzalayan Arda Turan, transfer dönemi için harekete geçti. Yeni sezon planlaması yapan Turan, gözünü Süper Lig'e dikti.

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, Arda Turan'ın takımında görmek istediği ilk isim oldu. Anlaşma sağlanırsa Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansın ardından sarı kırmızılıların yolunu tutan Kutucu'nun yeni rotası Ukrayna olacak.

ESKİ HOCASININ YANINA DÖNÜYOR

Galatasaray'da umduğunu bulamayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, devre arasında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Ahmed Kutucu ısrarını sürdüren Arda Turan'ın, Eyüpspor'daki eski öğrencisini alarak ilk transferini gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

Arda Turan, Galatasaraylı futbolcuya talip! İlk transferi çok tanıdık bir isim... - 1. Resim

GALATASARAY PERFORMANSI

Ahmed Kutucu, transfer olduğu Galatasaray ile ligin ikinci yarısından itibaren 17 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda sadece 625 dakika süre bulan Ahmed, takımına 2 gollük katkı sağladı.

Ayrıca Ahmed'in sarı kırmızılı takım ile 2028 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.

GÖZTEPE DE TALİP

Bu sezon istikrarlı bir futbol oynayarak taktir toplayan Göztepe de Ahmed Kutucu için renktaşlarının kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ahmed Kutucu ve Galatasaray'ın ise gelen teklifleri nasıl değerlendireceği merak konusu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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