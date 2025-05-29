Luka Modric'in Arda sözleri İspanya'yı salladı! "Birkaç yıl içinde..."

Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldız Luka Modric'in milli futbolcumuz Arda Güler için sarf ettiği sözler İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid'de bir devir kapanıyor, Luka Modric İspanyol ekibine veda ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'le görüşen Modric'in, Arda Güler ile ilgili sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

2012 yılından beri İspanyol ekibinde forma giyen Modric, vedaya hazırlanırken başkanla bir araya geldi. Modric'in, Perez'e milli yıldızımız Arda Güler'le ilgili de yorumda bulunduğu belirtildi ve sözleri İspanyol basınında geniş yer aldı.

"BANA GENÇLİĞİMİ HATIRLATIYOR"

Defansa Central'de yer alan habere göre; Hırvat yıldız başkana "Arda bana gençliğimi hatırlatıyor, eğer kendine güvenirse birkaç yıl içinde o pozisyonda en iyisi olabilir" dedi.

Sezon sonuna doğru önemi giderek artan Arda'nın, Xabi Alonso'nun takıma katılmasıyla birlikte öneminin daha da artması bekleniyor. Öte yandan haberde, 'Arda, her teknik direktörün kadrosunda görmek isteyeceği çok özel bir oyuncu' ifadesi yer aldı.

"DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Xabi, ona Real Madrid'de çok önemli bir rol vermek istiyor. Kimseye ilk 11'de yer garantisi veremez ama Arda önceki sezonlara göre daha fazla süre alacak, en azından hocanın şu anki niyeti bu. Daha sonra kendi performansını ve takım arkadaşlarını değerlendirip en iyi sistemi ve en iyi ilk 11'i belirleyecek."