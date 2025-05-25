Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Ancelotti gitti, Real Madrid'in efsanesi geldi

Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran İspanyol ekibi Real Madrid, Teknik Direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu. İspanyol temsilcisi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alonso'nun, yarın kulüp binasında düzenlenecek törenle Madrid'in yeni teknik direktörü olarak tanıtılacağı belirtildi. İspanyol teknik adam 1 Haziran'dan itibaren görevi devralacak ve Dünya Kulüpler Kupası'nda takıma liderlik edecek.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, “Xabi Alonso, 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörü olacak” denildi.

43 yaşındaki Alonso, Bundesliga'yı ikinci sırada tamamlayan Alman ekibi Bayer Leverkusen'den sezon sonunda ayrılacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

2009-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyen 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam kupa kazanan Xabi Alonso, İspanyol takımına bu kez teknik direktör olarak döndü.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapı akademisinde başlayan Alonso, 2018-2019 sezonunda U14 takımıyla şampiyonluklar yaşadı.

Daha sonra Almanya'da Bayer Leverkusen'in başına geçen Xabi Alonso, kulübe ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdı. 43 yaşındaki teknik adam Leverkusen'e 3 sezon içinde ayrıca Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa'da da şampiyonluklar yaşattı.