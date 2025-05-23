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Real Madrid'de bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid&#039;de bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği La Liga devi Real Madrid, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağını açıkladı. 65 yaşındaki antrenör, yarın İspanyol takımının başında Santiago Bernabeu'da son maçına çıkacak.

Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti. La Liga kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin karşılıklı anlaşma sonucunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

Real Madrid'de bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı - 1. Resim

"HAYATININ YENİ AŞAMASINDA BAŞARILAR"

Milli futbolcumuz Arda Güler'i de kadrosunda bulunduran İspanyol devi, 65 yaşındaki teknik direktörle ilgili açıklamasında, "123 yıllık kulüp tarihimizin en başarılı dönemlerinden birine imza atan ve kulübümüzde en çok şampiyonluk yaşayan teknik adama, hayatının bu yeni aşamasında başarılar diliyoruz. Santiago Bernabeu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bir devrin sonu! Ayrılık resmen açıklandı - 2. Resim

6 SEZONDA 15 KUPA KAZANDI

Carlo Ancelotti, Real Madrid'i çalıştırdığı 6 sezonda; 3 Avrupa Kupası, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga, 2 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Başarılı teknik direktör, yarın TSİ 17.15’te Real Madrid’in iç sahada Real Sociedad’la oynayacağı müsabakada son kez takımın başında yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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