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Real Madrid'den 50 milyon sterlinlik imza! 5 yıllık kontrat yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid&#039;den 50 milyon sterlinlik imza! 5 yıllık kontrat yolda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid merakla beklenen stoper transferinde sona geldi. 20 yaşındaki genç ismi kadrosuna katan İspanyol ekibi, tam 50 milyon sterlin ödeyecek. İmza ise 5 yıllık olacak. İşte detaylar...

Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Xabi Alonso'ya emanet etmek üzere olan İspanyol ekibi Real Madrid'de gündem oldukça yoğun. Teknik direktör dahil kadroda büyük değişim yapmak isteyen ekip, ilk transferinde imza aşamasına geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, AFC Bournemouth forması giyen genç stoper Dean Huijsen’in transferini bitirdi.

Real Madrid'den 50 milyon sterlinlik imza! 5 yıllık kontrat yolda - 1. Resim

50 MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMA

Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dean Huijsen, Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak Londra'daki sağlık testlerini tamamladı ve geçti" ifadelerini kullandı.

İddiaya göre Real Madrid, Huijsen'i 50 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında transfer etti ve futbolcuya sağlık kontrolü için seyahat izni verildi. Kontratın ise 5 yıllık olarak imzalanacağı belirtildi.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYEBİLİR

Genç stoper, 2015 ile 2021 yılları arasında Malaga'nın genç takımında oynadı ve profesyonel kariyerine başlamadan önce Juventus'a transfer oldu. Şimdi ise ilk kez LaLiga'da oynamaya hazırlanıyor.

Ayrıca 20 yaşındaki stoperin Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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