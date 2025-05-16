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Xabi Alonso kararını verdi, üçüncü isim de belirlendi! Arda'ya takım arkadaşı geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Xabi Alonso kararını verdi, üçüncü isim de belirlendi! Arda&#039;ya takım arkadaşı geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024-2025 sezonunu kupasız kapatan ve Xabi Alonso önderliğinde kadroda radikal değişime gitmeyi hedefleyen Real Madrid'de isimler yavaş yavaş belli oluyor. Benfica'da forma giyen 22 yaşındaki genç isim, önümüzdeki sezon Arda Güler'in takım arkadaşı olabilir. İşte detaylar...

Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de kaçınılmaz son olarak görülen teknik direktör değişimi yaşandı. Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın yolunu tutarken, ondan boşalan koltuğa ise Xabi Alonso'nun geleceği iddia edildi.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de Alonso'nun koltuğu garanti gibi görünüyor. Hatta İspanyol ekibi, gelecek sezon için oluşturacağı kadro için Alonso'nun onayını almış durumda.

KADROYU ERKEN KURMA TELAŞI

Gözünü Dünya Kulüpler Kupası'na diken Real Madrid'de kadroyu erkenden kurma telaşı yaşanıyor. Amerika'daki organizasyona mümkün olan en iyi kadroyla katılmak isteyen İspanyol ekibi, birçok isimle iletişime halinde.

50 MİLYON STERLİN İSTENİYOR

Xabi Alonso'nun Trent Alexander-Arnold ve Dean Huijsen transferleri için harekete geçtiği iddia edilmişti. Son iddia ise Relevo'dan geldi. Buna göre; Madrid'in hedefindeki üçüncü isim Alvaro Carreras. İspanyol ekibi, şu anda Benfica'da oynayan bek oyuncusu ile sözleşme imzalamanın yollarını arıyor.

Savunmada olduğu kadar hücumda da katkı sağlayan genç ismin kulübün içgüdülerine uyduğu belirtilirken, Benfica'nın bu sezon Lizbon ekibinde 42 maçta 4 gol atıp 4 gol pası veren Carreras için 50 milyon sterlin istediği düşünülüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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