Xabi Alonso'dan ikinci transfer! Evraklar paylaşıldı, Arda'ya takım arkadaşı geliyor

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold'un ardından bir transferde daha mutlu sona yakın.

Real Madrid, takımdan ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Carlo Ancelotti'nin yerini Xabi Alonso ile doldurmaya hazırlanıyor. Sezonun büyük hayal kırıklığı ile kapatılmasının ardından yeni bir kadro oluşturmak için harekete geçen yönetim ise ikinci transferi tamamlamak üzere.

20'LİK GENÇ YETENEK MADRİD YOLUNDA

Geçtiğimiz günlerde İspanyol temsilcisinin, Liverpool'dan ayrılan Trent Alexander-Arnold ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Real Madrid, rotasını Bournemouth'un 20 yaşındaki İspanyol stoperine çevirdi.

Marca'nın haberine göre; Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ın aksine Dean Huijsen'in sözleşmesindeki 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 59.3 milyon euro) serbest kalma maddesini İngiliz kulübüne 3 taksitte ödeyecek.

Öte yandan 20 yaşındaki oyuncunun kulübü Juventus, sermaye kazancının yüzde 10'unu alma hakkına sahip olacak. Amsterdam doğumlu oyuncunun antrenman kulübü Malaga ise UEFA'nın dayanışma mekanizması nedeniyle yüzde 5'lik paydan pay alacak.

KULÜPER ARASI EVRAK PAYLAŞIMI BAŞLADI

İşlerin yolunda gitmesi halinde kulüp, 1-10 Haziran tarihleri arasındaki FIFA transfer döneminden yararlanarak Huijsen ile sözleşme imzalamak ve onu Dünya Kulüpler Kupasında oynatmak istiyor. Kulüpler arasında evrak paylaşımının başladığı ve Real Madrid'in bu transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmak istediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 42 MİLYON EURO

Bu sezon toplam 34 maçta forma giyen genç isim, 3 gol attı ve 1 de asist üretti. Transfermarkt'a göre ise piyasa değeri 42 milyon euro.