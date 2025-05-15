Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye veda hazırlığı! Cristiano Ronaldo planı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin sahasında kaybettiği derbi maçlar ve şampiyonluk yarışına havlu atılması (Galatasaray'a 3 maçta 1 puan yetiyor) nedeniyle geleceği tartışılan Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Tecrübeli teknik direktörün, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmek için ön anlaşma yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'ye tazminat edemek istemeyen Portekiz Futbol Federasyonu'nun, bu gelişmede Cristiano Ronaldo krizi sebebiyle fikrini değiştirdiği iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımın başında devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Jose Mourinho hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü teknik direktörün, haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği ileri sürüldü. Mourinho'nun, Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptığı iddiası gündem oldu.
"RONALDO FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLDU"
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"Buradaki asıl plan şuydu; Mourinho ile Portekiz Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile sözleşme 2026'da biteceği için bir yıl sonra başlayan bir anlaşma yapacaktı. Fakat Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Cristiano Ronaldo faktörü.
Portekiz Milli Takımı için Ronaldo konusu yönetilmesi zor bir sürece döndü. Portekiz Futbol Federasyonu bu sürecin altından ismiyle kalkabilecek, Ronaldo isminin gücüyle mücadele edebilecek tek ismin Mourinho olduğuna inanıyor. Federasyon bu nedenle bu anlaşmayı 2026'dan bu yaza çekmeye karar verdi."
"MOURINHO ANLAŞARAK AYRILMAK İSTİYOR"
Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Mourinho için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödemek istemediği ifade edildi. Bu gelişme üzerine Mourinho'nun, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırmanın hesaplarını yapmaya başladığı belirtildi.