Fenerbahçe'nin yıldızı Suudi Arabistan yolcusu! Sarı lacivertliler 15 milyon euroya tamam

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahasına Suudi Arabistan ekibi talip. Sarı lacivertliler 15 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transfere onay verecek.

Fenerbahçe, Manchester United'dan 2023 yılında transfer ettiği Brezilyalı yıldız ile yol ayrımında. Önümüzdeki sezon kadroda büyük revizyona gidecek olan sarı lacivertlilerde birçok isim takıma veda edecek. O isimler arasında Fred'in de yer aldığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; gelecek yıl Suudi Pro Ligi'nde mücadele edecek olan NEOM SC, sarı lacivertlilerin yıldız ismi ile görüşme halinde. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi ise 15 milyon euro. Eğer bu para verilirse Fred'in satışına onay çıkacağı öne sürülüyor.

43 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Tecrübeli orta sahanın, Suudi kulübü ile fikir alışverişinde bulunmasına izin verildiği aktarıldı. Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Fred, 3614 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nda ise 32 kez forma giydi.