Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yıldızı Suudi Arabistan yolcusu! Sarı lacivertliler 15 milyon euroya tamam

Fenerbahçe'nin yıldızı Suudi Arabistan yolcusu! Sarı lacivertliler 15 milyon euroya tamam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yıldızı Suudi Arabistan yolcusu! Sarı lacivertliler 15 milyon euroya tamam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahasına Suudi Arabistan ekibi talip. Sarı lacivertliler 15 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transfere onay verecek.

Fenerbahçe, Manchester United'dan 2023 yılında transfer ettiği Brezilyalı yıldız ile yol ayrımında. Önümüzdeki sezon kadroda büyük revizyona gidecek olan sarı lacivertlilerde birçok isim takıma veda edecek. O isimler arasında Fred'in de yer aldığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre; gelecek yıl Suudi Pro Ligi'nde mücadele edecek olan NEOM SC, sarı lacivertlilerin yıldız ismi ile görüşme halinde. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi ise 15 milyon euro. Eğer bu para verilirse Fred'in satışına onay çıkacağı öne sürülüyor.

43 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Tecrübeli orta sahanın, Suudi kulübü ile fikir alışverişinde bulunmasına izin verildiği aktarıldı. Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Fred, 3614 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nda ise 32 kez forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı, Bongomya'da kahkaha devam ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Terim'in ilk transferi belli oldu! Somut adım resmen atıldı - SporFatih Terim'in ilk transferi belli olduBeşiktaş'ın ilk transferi 20'lik genç yetenek! Bonservis bedeli belli oldu - SporBeşiktaş'ın ilk transferi 20'lik genç yetenekFenerbahçe'de kritik zirve! Koç ile Yıldırım bir araya geliyor - SporFenerbahçe kritik zirveye hazırlanıyorSözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası ise İspanya! Yerine gelecek isim bile belli - SporSözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası İspanya! Yerine gelecek isim...Osimhen transferinde ters köşe eden sözler! "Onu istemiyoruz" diyerek açıkladı - SporOsimhen transferinde ters köşe eden sözlerVe Acun Ilıcalı harekete geçti! 20'lik genç yetenek imzayı atmak üzere - SporAcun Ilıcalı harekete geçti! 20'lik yetenek imzayı atıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...