Bu transferin XHAKA’sı yok! Fenerbahçe, İsviçreli ön liberoyu almak için kolları sıvadı

Sofyan Amrabat’ı satış listesine koyan, Fred için gelen teklifleri değerlendiren sarı lacivertliler adı G.Saray ile de anılan Granit Xhaka için Jose Mourinho kozuyla harekete geçti

EMİN ULUÇ - Transfer savaşları henüz sezon bitmeden başladı. Bu sezon derbilerde dağılan, şampiyonluğu bir defa daha G.Saray’a kaptıran F.Bahçe, transferde kazanabilmek için gaza bastı.

‘Top’ isimlerden birisi

Sarı lacivertliler, G.Saray’ın uzun süredir ilgilendiği Granit Xhaka için B. Leverkusen’in kapısına dayandı. Amrabat’ı gözden çıkaran, Arap ekiplerinden bol sıfırlı teklifler alan Fred’e alternatif arayan F.Bahçe, İsviçreli yıldızı bir numaralı alternatifi olarak belirledi. Olağanüstü genel kurul çağrılarına kulak tıkayan ve camiaya en az dört üst düzey oyuncu transferi sözü veren Başkan Ali Koç’un hedefindeki isimlerden birisi olan 32 yaşındaki Xhaka için sportif direktör Mario Branco atağa kalktı.

Her koldan bastırıyor

Bayer Leverkusen ile görüşen Branco’nun Xhaka için Alman devine G.Saray’dan çok daha iyi bir teklif sunduğu öğrenilirken, Arnavut kökenli yıldızla da bir araya geldiği belirtildi. Leverkusen’le 2028’e kadar sözleşmesi olmasına rağmen F.Bahçe’nin teklifinden etkilenen Xhaka için Mourinho da devreye girdi. Xhaka ile bir telefon görüşmesi yapan Mourinho, yıldız ismi “Seni takımımda görmek istiyorum” sözleriyle F.Bahçe’ye davet etti. Sarı lacivertlilerin ayrıca, daha önce G.Saray için İstanbul’a gelen baba Ragıp Xhaka’yı ikna edilmek için de yoğun bir çaba harcadığı öğrenildi.