Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tarih yazmak için geldim! Mario Lemina Galatasaray’a neden geri döndüğünü anlattı

Tarih yazmak için geldim! Mario Lemina Galatasaray’a neden geri döndüğünü anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarih yazmak için geldim! Mario Lemina Galatasaray’a neden geri döndüğünü anlattı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı takımın Gabonlu yıldızı “İlk geldiğim G.Saray ile bu takım arasında uçurum var. Çok kaliteli oyunculardan oluşuyoruz, tarih yazıyoruz” dedi

ALİ NACİ KÜÇÜK -Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Aklımla ve gücümle…

Devre arasında Wolverhampton’dan sarı kırmızılı takıma katılan yıldız oyuncu geri dönüşünün sebebini “Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim” sözleriyle açıkladı. Galatasaray’da çok mutlu olduğunu söyleyen 31 yaşındaki ön libero “Takıma çözüm üretmek için çabalıyorum. Bütün çalışmalarımla, aklımla ve gücümle sahaya yansıtmaya çalışıyorum” dedi. 

Pandemi bizi baltaladı

Mario Lemina, Galatasaray’a ilk geldiği dönem (2019-20) ile bu dönemin arasındaki farkların sorulması üzerine, “İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Ben de aynı istek ve hevesle geri geldim ve Galatasaray’ın hedefleri için elimden gelen çabayı gösteriyorum” cevabını verdi. 

Osimhen en iyilerinden

Takımın golcüsü Victor Osimhen’e övgüler yağdıran Lemina “Onunla çok iyi bir arkadaşlığım var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor” dedi.

Lemina ayrıca Kemerburgaz tesislerinde de tıpkı Florya’daki gibi bir ortam olduğunu ve bu sıcak ortamın başarıyı getirdiğini sözlerine ekledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas'ı Bakan Fidan ikna etmiş! İşte ABD-İsrail vatandaşı esir askerin serbest bırakılmasında Türkiye'nin rolüABD baskıyı artırdı, İsrail köşeye sıkıştı! Kriz büyüyor, Netanyahu dertli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iddialı konuştu: O kupayı alacağız - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iddialı konuştuAvrupa'nın dev finallerini yönetecek hakemler açıklandı: PSG-Inter maçında Istvan Kovacs düdük çalacak - SporPSG-Inter maçı hakemi açıklandıChelsea - Real Betis finalinde Halil Umut Meler'e görev! UEFA final hakemlerini açıkladı - SporUEFA final hakemlerini açıkladı: Halil Umut Meler'e görev!Carlo Ancelotti imzayı attı! Ülke tarihinde bir ilk olacak - SporBeklenen oldu, Ancelotti imzayı attıSüper Lig ekibinden şaşırtan plan! Hedefte Cengiz Ünder'in takım arkadaşı var - SporTrabzonspor'un hedefinde Cengiz Ünder'in takım arkadaşı varŞampiyon yaptı, veda etti! Yerine en büyük aday Emre Belözoğlu - SporŞampiyon yaptı, veda etti! Yerine en büyük aday Emre Belözoğlu
Sonraki Haber Yükleniyor...