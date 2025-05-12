Stay with us Osimhen ne demek? Galatasaraylı taraftarların kampanya başlattığı Osimhen'in kalıp kalmayacağı o tarihte belli olacak!

Galatasaray'da şampiyonluk için gün sayılırken Osimhen'in sezon sonunda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Taraftarlar, yıldız futbolcu için #StayWithUsOsimhen hastag etiketiyle başlattığı kampanya TT oldu. Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağına vereceği karar için kritik tarih belli oldu.

Galatasaray'da sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Victor Osimhen'in geleceği için beklenen karar 31 Mayıs sonrası açıklanacak.

Avrupa'nın dev kulüplerinin Şampiyonlar Ligi hedefi, Nijeryalı golcünün vereceği kararda belirleyici olacak.

Sarı kırmızılı taraftarlar ise oyuncunun takımda kalması için sosyal medyada #StayWithUsOsimhen (Bizimle Kal Osimhen) etiketiyle kampanya başlattı.

VİCTOR OSİMHEN'İN GELECEĞİ NETLEŞİYOR: GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray’da sezonun kaderini değiştiren isim olarak öne çıkan Victor Osimhen’in takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Nijeryalı golcünün kararını vereceği tarih belli oldu. Sarı kırmızılı yönetimin planları, Avrupa devlerinin kaderine bağlı şekillenecek.

OSİMHEN'İN KARARINI VERECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

4 Eylül 2024’te Galatasaray'a imza atan ve attığı gollerle takımın şampiyonluk yarışında en önemli kozlarından biri olan Victor Osimhen’in ayrılık ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyor. Daha önce Nisan ya da Mayıs ayı içinde kararını açıklayacağı belirtilen 26 yaşındaki forvet, bu süreci 31 Mayıs sonrasına erteledi.

Osimhen’in bu kararı almasında Avrupa futbolundaki kritik final maçları ve ligdeki sıralama savaşları etkili oldu. Oyuncu, kendisiyle ilgilenen kulüplerin Avrupa kupalarına katılım durumuna göre kariyerine yön verecek.

AVRUPA DEVLERİNİN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Osimhen için ilgilenen takımlar arasında Manchester United, Tottenham, PSG, Chelsea ve Juventus gibi kulüpler yer alıyor. Ancak bu kulüplerin Şampiyonlar Ligi’ne katılım durumu hâlâ netlik kazanmış değil.

Manchester United: Şampiyonlar Ligi bileti, FA Cup finaline bağlı.

Tottenham: Ligdeki sıralama ve Avrupa kupaları dengesi, transfer stratejisini etkileyecek.

PSG: Şampiyonlar Ligi finalindeki performans, yaz transfer planlarını doğrudan etkileyecek.

Chelsea ve Juventus: Ligde kalan son maçların ardından Avrupa bileti alıp alamayacakları netleşecek.

Bu nedenle Osimhen, bu tabloda tüm taşlar yerine oturmadan geleceğine dair net bir karar vermeyeceğini kulübe bildirdi.

SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Galatasaray’ın yıldız golcüsü, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik tekliflerle ilgilenmiyor. Finansal olarak cazip olsalar da Osimhen’in önceliği, Avrupa’nın elit liglerinde mücadele etmek.

TARAFTARLARDAN SOSYAL MEDYADA BÜYÜK KAMPANYA

Nijeryalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali Galatasaray taraftarlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada "#BizimleKalOsimhen" etiketiyle başlatılan kampanya, kısa sürede büyük etkileşim aldı. Taraftarlar, yıldız forvetin takımda kalması için destek mesajları yağdırıyor.