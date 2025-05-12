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Haberler > Spor > Ve Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı tarihi belirledi: 25.05.2025

Ve Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı tarihi belirledi: 25.05.2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ve Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı tarihi belirledi: 25.05.2025
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayserispor maçında alacağı 1 puanla mutlu sona ulaşacak sarı kırmızılılar asıl kutlamayı 25 Mayıs’ta Yenikapı’da ışıklı, lazer şovlu gösterilerle yapacak. 5 yıldız ve 25. şampiyonluk vurguları ağırlıklı olacak.

Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray 5 yıldızı ve 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs’ta özel, görkemli bir organizasyonla kutlamak için harekete geçti. Kayserispor ile 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan beraberlikle ayrılsa dahi 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan sarı kırmızılılarda planlar netleşmeye başladı. Özel tarih olarak 25.05.2025 belirlendi. Öncelikle Galatasaray’ın şampiyonluk kupası, Kayserispor maçına getirilmeyecek.

Ve Galatasaray şampiyonluk ateşini yaktı tarihi belirledi: 25.05.2025 - 1. Resim

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE... 

İstanbul Valiliği’nin izin vermesi durumunda asıl kutlama Yenikapı’da olacak. Buradaki organizasyon için futbolcular Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle Yenikapı’ya geçecek. Kutlama biletleri cüzi rakama satılacak ve buradan da kulübe gelir elde edilecek. Geçen sene Mauro İcardi’yi İstanbul gökyüzüne yansıtan Galatasaray, bu defa 5 yıldızı öne çıkaracak. Rakibine göndermelerin de yer alacağı ışık, lazer şovların yanı sıra önemli sürprizler de olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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