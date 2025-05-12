Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray taraftarından Osimhen&#039;e çağrı: #StayWithUsOsimhen
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla Victor Osimhen'in takımda kalması için seslerini yükseltti. Kısa sürede 90 bine yakın paylaşım yapıldı.

Galatasaray taraftarları, yıldız golcü Victor Osimhen için sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. "#StayWithUsOsimhen" etiketiyle sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapan taraftarlar, Nijeryalı golcünün takımda kalması için çağrıda bulundu.

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 1. Resim

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Galatasaray ile Napoli'nin Osimhen'in bonservisi konusunda 3 yıl taksitli bir ödeme planı üzerinde anlaştığı ifade edildi. Ayrıca, Galatasaray'ın Osimhen'e senelik 12 milyon euro maaş ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 2. Resim

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

Bu haberlerin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'e olan sevgilerini "#StayWithUsOsimhen" etiketiyle dile getirdi. Kısa süre içerisinde 92 bin tweet atıldığı görüldü ve bu sayı giderek artmaya devam ediyor.

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 3. Resim

Osimhen için atılan tweetlerden bazıları:

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 4. Resim

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 5. Resim

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 6. Resim

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 7. Resim

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - 8. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya basını son dakika duyurdu! Zelenskiy'nin Putin'e Türkiye'de 'şahsen' görüşme geniş yankı buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! - Sporİspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri!Altay Bayındır'ın zor gecesi: Manchester United, West Ham'a 2-0 mağlup oldu - SporAltay Bayındır'ın zor gecesi! United, 2-0 mağlup olduGalatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci oldu! - SporGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci oldu!Fatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1 - SporFatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1Nihat Kahveci'den Beşiktaş değerlendirmesi: "Serdal Adalı ve Beşiktaş günün kazananlarıydı" - SporNihat Kahveci'den Beşiktaş değerlendirmesi!274 gün sonra sahalara geri döndü! Necip Uysal formasına kavuştu - Spor274 gün sonra sahalara geri döndü!
Sonraki Haber Yükleniyor...