Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla Victor Osimhen'in takımda kalması için seslerini yükseltti. Kısa sürede 90 bine yakın paylaşım yapıldı.

Galatasaray taraftarları, yıldız golcü Victor Osimhen için sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. "#StayWithUsOsimhen" etiketiyle sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapan taraftarlar, Nijeryalı golcünün takımda kalması için çağrıda bulundu.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Galatasaray ile Napoli'nin Osimhen'in bonservisi konusunda 3 yıl taksitli bir ödeme planı üzerinde anlaştığı ifade edildi. Ayrıca, Galatasaray'ın Osimhen'e senelik 12 milyon euro maaş ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

Bu haberlerin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'e olan sevgilerini "#StayWithUsOsimhen" etiketiyle dile getirdi. Kısa süre içerisinde 92 bin tweet atıldığı görüldü ve bu sayı giderek artmaya devam ediyor.

Osimhen için atılan tweetlerden bazıları: