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Galatasaray formalı çocuğu yerde sürüklediler! "Şaka yaptık" savunması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Galatasaray forması giyen bir çocuk, 3 genç tarafından sokak ortasında sürüklendi. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. hakkında yasal işlemler başlatılırken; mağdur H.D. ile akraba olduklarını belirten şüpheliler, "Şaka yaptık" şeklinde ifade verdi.

Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dede Korkut Mahallesi'nde meydana gelen olay gündem oldu. H.D., sokakta yürüdüğü sırada arkasından moped'le yaklaşan İ.T., A.S. ve K.O. adlı şüpheliler, H.D.'yi yerde sürükledi.

H.D.'nin sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce, polis şüphelileri yakaladı.

"MUHAFAZA ALTIN ALINDILAR"

Olayla ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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