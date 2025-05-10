Adana'da korkunç olay! Çöp konteynerinden kafatası çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2025 10:22 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 10:24 - Güncelleme:

Adana'da temizlik görevlisi İsa K., çöp döktüğü konteynerde insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası buldu. Olay yerine çağrılan ekipler kafatasını incelemeye aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K., çöp döktüğü konteynerde kafatası gördü. ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından kafatası, detaylı kontrol için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sitede görevli Ramazan Zenginoğlu, gazetecilere iş arkadaşı İsa K.'nin çöpü döktükten sonra sahipsiz kedi ve köpekler için yiyecek ararken kafatasıyla karşılaştığını söyledi. Zenginoğlu, kafatasının bir insana ait olabileceğini düşündüklerinden dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci