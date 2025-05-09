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Adana onların dostluğunu konuşuyor! Her gün yanına geliyor, elleri ile besliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana onların dostluğunu konuşuyor! Her gün yanına geliyor, elleri ile besliyor...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yaşayan özel güvenlik görevlisi Ali Karan ve dost olduğu tilki arasındaki bağ görenleri duygulandırıyor. Tilki Karan'ı her gün ziyarete geliyor, vicdanlı adam da onu elleri ile besliyor...

Tufanbeyli’de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Karan’ın tilki ile kurduğu dostluk yüz güldürüyor. İkilinin dostluğu, bir kış gecesi tilkinin Karan’ın çalıştığı yere gelmesi ve ona yemek vermesiyle başladı.

Adana onların dostluğunu konuşuyor! Her gün yanına geliyor, elleri ile besliyor... - 1. Resim

ELLERİ İLE BESLİYOR

Karan sürekli aynı noktaya yemek koyarken tilki de sürekli oraya gelip yemeği yedi. Bir süre sonra Karan tilkiyi kendi eliyle beslemeye başladı. Sevildiğini fark eden tilki Karan ile güzel bir dostluk kurdu.

Adana onların dostluğunu konuşuyor! Her gün yanına geliyor, elleri ile besliyor... - 2. Resim

"ARAMIZDA GÜZEL BİR BAĞ OLUŞTU"

Karan, "Bir soğuk kış gecesi tilki ile karşılaştım. Üşümüştü, bir noktaya yemek bıraktım yedi. Sonraki gün geri geldi. Yine yemek verdim. Daha sonra aynı yere sürekli yemek koymaya başladım o da gelmeye başladı. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Hiç görmesem de seslendiğimde yanıma geliyor. Elimle karnını doyuruyorum geri gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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