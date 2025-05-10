"Mourinho yine bildiğimiz gibi" | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından 4-1 galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları, sarı lacivertlilerin performansını değerlendirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve puanını 78'e yükseltti. Sarı lacivertlilerin gollerini Mert Müldür, Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz Aydın kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü ise Ömer Faruk Beyaz'dan geldi. Maçın ardından spor yazarları, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

ZÜĞÜRT TESELLİSİ

Mehmet Emin Uluç - Türkiye Gazetesi

"Kaybederken “yapı”dan dem vuran, kazanırken “yapısal bozukluğa” boyun eğen bir Fenerbahçe’ye alışmıştık da, Başakşehir bunu hak edecek ne yapmış olabilir acaba? Ne dizilişi net, ne taktiği belli sarı lacivertlilerde Mourinho kafasına göre takılırken, sahadaki futbolcuların “lambur lumbur” oyununu eleştirmeye hakkımız yok. Skora baksan “süper” iş ama sahadaki oyun böyle söylemiyor. Başakşehir, Mourinho’nun isyan ettiği haklı penaltısını gole çevirebilse başka bir maç izleyecektik belki de. Zira bastıran, skor arayan bir takım karşısında panik bir Fenerbahçe vardı.

Ancak Mert Müldür’ün ağları havalandırmasıyla işler değişti. Fenerbahçe vasat bir oyunla net bir galibiyet alırken, Başakşehir de beceriksizliğiyle bu yarım yamalak şova destek verdi. Hakemin konuşulacağı bir maç izledik ama bu Fenerbahçe’nin “kandırmacasını” bastırmaz umarım. Zira sarı lacivertlilerin her seferinde “yapıya” bağladığı sorunların temel kaynağı dün akşamki kötü oyun, iyi skor. Bu görüntülerle yanılsamalar yaşamaya devam eden bir takımın geleceği hep karanlık olacaktır. Tabii görmesini bilene."

FARK TABELADA

Gürcan Bilgiç - Sabah

"Mourinho klasiğini bozmadı. Her kötü sonuç sonrasında olduğu gibi sert rotasyon yaptı. Fatura sahipleri kulübedeydi ama kendisi de kenarda. Dediğini yaptıkları için mi, yoksa yapamadıklarından mı oturuyorlar, bilemiyoruz. Tempo düşüklüğü geniş alanları, bu da hataları getirdi. Kendi içindeki kaosu Tadic-Talisca kavgasında da yaşadı Fenerbahçe. Atılmayan pasa isyan eden Talisca'nın abarttığını düşündü Tadic. Ama atmadı pası! Orada Dzeko'yu aradı.

"Talisca neden agresif" diyebilirsiniz. Sonuçta ilk defa olmuyor bu durum. Ama geçen haftaki Beşiktaş maçını dibine kadar yaşayan birinci oyuncuydu. Dün de sahiplendi maçı. Yine sorumluluktan kaçmadı. Kafasının üstünden geçen topa elini uzatması, cebindeki sarı kartı unutması, kırmızıdan hakem takdiri ile kurtulması da bu yüzden belki de..."

"ERKEN ŞAMPİYONLUĞU ENGELLEDİ"

İlker Yağcıoğlu - Takvim

"Başakşehir maçta çok etkisizdi. 20. dakikadaki penaltı gol olsa belki işler değişirdi. Fakat Livakovic penaltıyı kurtardı. İlk 45 dakika Fenerbahçe doğru düzgün rakip kaleye gidemedi ama sonlara doğru Mert Müldür'le golü buldu. İkinci yarıda Fenerbahçe defans hattında çok zorlanmadı...

Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz Aydın ile karşılaşmada 4 gole ulaşmayı başardı Fenerbahçe. Açıkçası hakem kötüydü. Dzeko'nun pozisyonunda vermediği penaltıda Mourinho'yu çıldırdırttı adeta. Her iki takım da hakeme isyan etti. Fenerbahçe bu galibiyetle Galatasaray'ın erken şampiyonluğunu engelledi."

"MOURINHO YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ"

Ömer Üründül - Sabah

"Fenerbahçe, geçen haftaki derbi mağlubiyeti ile matematiksel olarak olmasa da lige havlu atmıştı. Dün gece adeta tatsız tuzsuz bir formalite maçı izledik. Fenerbahçe ilk yarıda son derece temposuz, devre sonundaki gole kadar pozisyonsuz bir futbol sergiledi. Nasıl tempo yapabilirler ki? Dzeko- Tadic-Talisca bir arada oynuyor....

Mourinho yine beklendiği gibi altı oyuncu değiştirerek maça başladı. Sonra da kafasına göre hamleler yaptı. İrfan Can Kahveci ile yıldızının barışmadığı kesin bir gerçek. Sormak istiyorum kendisine, 'ortaya çıkardım' diye övündüğü Yusuf Akçiçek neden oynamıyor? Gelelim Başakşehir'e... Nerede eski senelerin Başakşehir'i! Düşük tempo ile oynayan bir F.Bahçe'den 4 gol yemeleri için acaba Çağdaş Atan ne düşünüyor?"

"GEÇTİ BOR'UN PAZARI..."

Engin Verel - Akşam

"Başarısızlığı bu kadar saha dışı faktörlere bağlar ve sürekli 'Yapı-Kapı' diye bahaneler üretirsen, futbolcular da hoca da o 'Kapı'nın arkasına saklanıp, saklambaç oynamaya devam ederler. Zira başarısızlığın bahanesi hazır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hafta içi televizyon programında, "Mourinho ile gelecek sezon da devam edeceğiz" açıklamasını izledim. Bunu istikrar adına yapacağını söylüyor.

İyi de istikrar doğru şeyleri korumakla olur. Yanlışta istikrar felakettir, şimdiden uyarmak isterim. Hocanın kariyerine ve futbol bilgisine itirazım yok ama çağdaş sistemden uzak teknik adamların sistemin dışına atıldığını görmek lazım.

Bu tür hocalar turnuvalarda başarılı olabilir ama uzun soluklu maratonları taşıyamıyorlar. Haliyle atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra gönül almaya çalışmanın anlamı yok."

"CAMİADA BÜYÜK HUZURSUZLUK VAR"

Ahmet Çakar - Sabah

"F.Bahçe iyi mi oynadı? Tabii ki hayır! Zaten ne zaman iyi oynuyor ki! Ama bazı oyuncuların kalitesi çok şeyi değiştirebiliyor. Mesela Livakovic penaltıyı kurtarmasa, Başakşehir öne geçse maçı çevirebilirler miydi? Ya da ilk yarıda bir dakika bile iyi oynamayan F.Bahçe, 44. dakikada Mert ile golü bulmasa maç rahatlar mıydı? Ya da ilk yarıda mutlak kırmızı kart görmesi gereken Talisca ve Carlos atılsalardı maç böyle mi olurdu? İkinci yarı çok tuhaf bir pozisyonda F.Bahçe, Skriniar ile ikinci golü bulup rahatladı. Golün garipliği, Skriniar ekmeğini adeta taştan çıkardı. Aldı, iteleye iteleye golü yaptı. F.Bahçe'de Mourinho'nun katkısını göremediğimiz bir maç daha oldu. Camiada büyük huzursuzluk var, herkes tartışılıyor. Bakalım neler olacak."