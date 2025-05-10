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Derbi yenilgisi sonrası "Şampiyonluk gitti" deniliyordu ama... Umut Fener'in ekmeği!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Derbi yenilgisi sonrası &quot;Şampiyonluk gitti&quot; deniliyordu ama... Umut Fener&#039;in ekmeği!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaleci Livakovic’in Piatek’in penaltısını kurtardığı maçta sarı lacivertliler Başakşehir deplasmanında Mert Müldür, Skriniar, En-Nesyri ve Oğuz’un golleriyle kazandı. “Şampiyonluk kutlaması bu hafta yok” diyen Kanarya lider G.Saray’ın Trabzon’da puan kaybını beklemeye geçti...

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği Beşiktaş derbisiyle birlikte havlu atan Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir’den üç puan aldı. Zorlu 90 dakikada galibiyete dört golle uzanan Jose Mourinho’nun öğrencileri beşinci yıldıza gün sayan Galatasaray’ın şampiyonluk sevincini en azından bir hafta daha erteletti.  

Derbi yenilgisi sonrası

İSMAİL'DEN HARİKA PAS 

Maça iyi başlayan Başakşehir 18’de Amrabat’ın rakibini çekmesi sonrasında penaltı kazandı. Piatek’in atışını kaleci Livakovic kurtardı. 44’te İsmail’in derin pasına iyi hareketlenen Mert Müldür takımını öne geçirmeyi başarırken, 45+1’de Dzeko’dan pas alamadığı için sinirlenen Talisca, Tadic’in sert tepkisiyle karşılaştı ve sinirler gerildi.  

Derbi yenilgisi sonrası

Ö. FARUK'TAN GÜZEL GOL 

58’de VAR çağrısına uyan ve el pozisyonunu izleyen Pakkan, F.Bahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda ‘devam’ dedi. 60’taki köşe vuruşunda golü Skriniar kaydetti. 86’da En-Nesyri sahne aldı: 3-0. Başakşehir’in şeref sayısını Fenerbahçe’de yetişen Ömer Faruk şık vuruşla attı: 3-1. Son sözü ise Oğuz Aydın (VAR kararıyla) söyledi: 4-1.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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