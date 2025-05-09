Göksel Gümüşdağ: Türk hakemliği büyük yara almıştır

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından Türk hakemliğine sert eleştirilerde bulundu. MHK'yi ve TFF'yi hedef alan Gümüşdağ, "Türk hakemliği büyük yara almıştır" dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından hakem performansına sert eleştirilerde bulundu.

"ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM PERFORMANSI"

Maçın hakemiyle ilgili oldukça sert ifadeler kullanan Göksel Gümüşdağ, "Çok kötü bir hakem performansı. MHK'nin ve Türk hakemliğin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralık ayında gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı TFF'nin alması gerektiğini söylemiştim. O günden bu güne Türk hakemliğinin yaşadıklarını izliyoruz. Sadece yerelde değil uluslararası alanda da Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler. Eskisine oranla çok çok daha azaldı. Türk hakemliği çok kötü bir süreç yaşıyor." dedi.

"HAKEMİN REZİL, FİYASKO, FACİA"

Pozisyonları tek tek tartışmanın anlamsız olduğunu belirten Gümüşdağ, "Pozisyon pozisyon tartışmak doğru değil. Skora göre konuşmuyorum, Türk hakemliği için içler açısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları diyeyim." ifadelerini kullandı.

"SORUMLUSU TFF'DİR"

MHK'nin bu durumda olmasından TFF'yi sorumlu tutan Göksel Gümüşdağ, "MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen TFF'nin, MHK ile ilgili pozisyon almaması da; MHK'nin bu halde olmasının da sorumlusu TFF'dir. Türk hakemliği büyük yara almıştır." sözlerini sarf etti.

TFF'nin yeniden yapılanan Türk hakemleri hakkında konuşan Gümüşdağ, "Türk hakemliği yeniden yapılanacak dediklerinde inanmadım. Bir sezon bitiyor, Türk hakemliğinin yeniden yapılanmış halini görüyoruz. Bu MHK sezon başından beri ısrarla arkasında duran TFF de olanlardan sorumludur. Diğer kulüplerin değil sadece futbol paydaşlarının çoğu memnuniyetsizlik yaşıyor." açıklamalarını yaptı.