Çağdaş Atan'dan maç sonu isyanı: "Standartları anlamıyorum"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SONUÇ ADİL DEĞİL"

Maçın skorunun sahadaki mücadeleyi yansıtmadığını belirten Atan, "Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor." dedi.

"ATAK ÜSTÜNE ATAK YAPTIK"

Derbiden sonra Fenerbahçe'nin oyununu değerlendiren Atan, "Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"STANDARTLARI ANLAMIYORUM"

Çağdaş Atan, maçtaki bazı hakem kararlarını eleştirirken, Avrupa Ligi'nde yaşanan pozisyonları örnek gösterdi: