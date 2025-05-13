Fenerbahçe'de kritik zirve! Koç ile Yıldırım bir araya geliyor

Fenerbahçe camiası kritik bir zirveye hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bu hafta bir araya gelecek. Önemli görüşmede Koç'un Yıldırım'dan bir talebi olacak. İşte detaylar...

Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükselen ve Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalini zora sokan Fenerbahçe'de fikir ayrılığı yaşanıyor. Bazı taraftarlar 'istikrar' ve 'yola devam' derken, diğer kesim ise 'istifa' istiyor.

Camiada seçim için imza kampanyası başlatılırken, sosyal medyada ise kulüp üyeleri imza verilmesi için seslerini yükseltiyor. İmza verenlerin sayısının 3500'e ulaştığı belirtilirken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

YILDIRIM'DAN DESTEK İSTEYECEK

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aziz Yıldırım, bu hafta bir araya gelecek. İki ismin, kulübün geleceğiyle ilgili önemli konuları masaya yatıracağı belirtilirken, Başkan Koç'un Yıldırım'dan 'destek isteyeceği' vurgulandı.

MAHMUT USLU TOPLANTI YAPACAK

Öte yandan sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek. Uslu'nun bu toplantıda adaylığını açıklaması bekleniyor.