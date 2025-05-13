Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de kritik zirve! Koç ile Yıldırım bir araya geliyor

Fenerbahçe'de kritik zirve! Koç ile Yıldırım bir araya geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de kritik zirve! Koç ile Yıldırım bir araya geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe camiası kritik bir zirveye hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bu hafta bir araya gelecek. Önemli görüşmede Koç'un Yıldırım'dan bir talebi olacak. İşte detaylar...

Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükselen ve Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalini zora sokan Fenerbahçe'de fikir ayrılığı yaşanıyor. Bazı taraftarlar 'istikrar' ve 'yola devam' derken, diğer kesim ise 'istifa' istiyor. 

Camiada seçim için imza kampanyası başlatılırken, sosyal medyada ise kulüp üyeleri imza verilmesi için seslerini yükseltiyor. İmza verenlerin sayısının 3500'e ulaştığı belirtilirken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

YILDIRIM'DAN DESTEK İSTEYECEK

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aziz Yıldırım, bu hafta bir araya gelecek. İki ismin, kulübün geleceğiyle ilgili önemli konuları masaya yatıracağı belirtilirken, Başkan Koç'un Yıldırım'dan 'destek isteyeceği' vurgulandı.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Koç ile Yıldırım bir araya geliyor - 1. Resim

MAHMUT USLU TOPLANTI YAPACAK

Öte yandan sarı lacivertlilerde Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek. Uslu'nun bu toplantıda adaylığını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa'da yeniden elektrik kaosu! İngiltere'de yangın çıktı, hatlar durdu, yolcular saatlerce mahsur kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası ise İspanya! Yerine gelecek isim bile belli - SporSözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası İspanya! Yerine gelecek isim...Osimhen transferinde ters köşe eden sözler! "Onu istemiyoruz" diyerek açıkladı - SporOsimhen transferinde ters köşe eden sözlerVe Acun Ilıcalı harekete geçti! 20'lik genç yetenek imzayı atmak üzere - SporAcun Ilıcalı harekete geçti! 20'lik yetenek imzayı atıyorDüşme hattı ateş çemberi! Süper Lig’de Sivasspor ve Bodrum’un işi çok zor - SporDüşme hattı ateş çemberi!Herkes için tenis! Türkiye yakında kortlara damga vurmaya hazırlanıyor - SporTenis ülkesi olacağızBu transferin XHAKA’sı yok! Fenerbahçe, İsviçreli ön liberoyu almak için kolları sıvadı - SporAslan'ın istediği golcü için Mourinho devrede
Sonraki Haber Yükleniyor...