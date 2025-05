Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Kulübüne veda etti

Fenerbahçe'nin Sakaryaspor'a kiraladığı genç yetenek Emre Demir, sezonun bitmesi ile birlikte sarı lacivertlilere geri dönüyor. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti.

2022'de Kayserispor'dan Barcelona'ya transferiyle gündeme oturan Emre Demir, 2023 yılının ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmişti. Sarı lacivertlilerin Samsunspor ve Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdiği genç yetenek, son olarak Sakaryaspor'da forma giymişti.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Genç futbolcu Emre Demir, Sakaryaspor'daki kiralık döneminin ardından sarı lacivertli takıma geri dönüyor. 21 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de sezonun bitmesinin ardından 32 maça çıkıp 9 gol attığı ve 1 de asist ürettiği Sakaryaspor'a veda etti.

"GÜZEL ANILARLA AYRILIYORUM"

Emre Demir'in açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonluk hedefiyle büyük umutlarla geldiğim Sakaryaspor'a bugün itibarıyla veda ediyorum...

Sezon boyunca saha içinde ve dışında birçok zorluk yaşadık. Ancak ne olursa olsun, formayı terlettiğimiz her an takım arkadaşlarımla birlikte mücadelemizi sonuna kadar verdik. En büyük gücümüz ise her zaman arkamızda duran, desteğini hiç esirgemeyen büyük Sakaryaspor taraftarıydı.

Tatangalar, sizlerle aynı duyguları paylaşmak, o coşkuyu yaşamak benim için her zaman unutulmaz bir deneyim oldu. Göğsümde taşıdığım bu formayı onurla giydim, şimdi ise güzel anılarla ayrılıyorum.

Sakaryaspor camiası çok daha büyük başarıları hak ediyor. Umuyorum ki en kısa zamanda bu büyük kulüp layık olduğu yerlere ulaşır.

Hakkınızı helal edin, hoşça kalın... "