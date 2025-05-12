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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB takvimi detayları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB takvimi detayları belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu. Lise sınavına katılacak öğrenciler başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul üzerinden yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 8. sınıf öğrencilerinin lise eğitimine geçiş sürecini belirleyecek önemli bir sınavdır.

2025 yılı için LGS sınavı tarihi ve diğer önemli detaylar başta öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenip araştırılıyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB takvimi detayları belli oldu - 1. Resim

LGS 2025 NE ZAMAN?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecektir. İki oturumdan oluşacak olan sınavın ilk oturumu 09:30'da başlayacak ve sözel alandaki 50 soruyu kapsayacaktır. Bu oturumun süresi ise 75 dakika olacak.

İkinci oturumda sayısal sorulara yer verilecek ve bu oturumda toplamda 40 soru sorulacak. İkinci oturum ise 80 dakika süre vardır.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB takvimi detayları belli oldu - 2. Resim

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak. Sonuçlar, resmi olarak https://www.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB takvimi detayları belli oldu - 3. Resim

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav giriş belgesi, sınava katılacak öğrenciler için 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul üzerinden yayınlanacaktır. Bu tarihten itibaren adaylar, sınav yerlerini öğrenebilecekler.

LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercihleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB takvimi detayları belli oldu - 4. Resim

SINAVDA İSTENİLEN BELGELER NELER?

LGS sınavına katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları önemlidir. 

Geçerli kimlik belgeleri arasında, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, KKTC kimlik kartı ve yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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