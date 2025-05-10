Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi belli oldu

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler ve velileri, “Bursluluk sınavı sonuçları tarihi” araştırmaya başladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi takvime bağladı. İşte bursluluk sınavına dair sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi belli oldu - 1. Resim

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

Bursluluk sınavı sonuçları, MEB’in “https://www.meb.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler sonuçlara T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi belli oldu - 2. Resim

İOKBS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

İOKBS, devlet okullarında eğitim gören ve maddi destek ihtiyacı bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sunan bir sınav sistemidir. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava katılabilmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yalnız yaşayan yaşlı kadın 4. kattan düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anneler Günü mesajları 2025: Anneler için söylenmiş, yazılmış en güzel, en anlamlı sözler! Anneler ile ilgili ayet ve hadisler - HaberlerAnneler Günü mesajları 2025: Anneler için söylenmiş, yazılmış en güzel, en anlamlı sözler! Anneler ile ilgili ayet ve hadislerTürkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinde heyecanlandıran proje! 5 milyon metreküplük alanın içerisinde olacak - HaberlerTürkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinde yapılacak!Lazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor! - HaberlerLazio Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı, şifresiz kanal seçeneği merak ediliyor!Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Benfica Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! - HaberlerKerem Aktürkoğlu oynayacak mı, Benfica Sporting maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu!Ankaragücü Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu! - HaberlerAnkaragücü Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu!Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Mayıs Survivor 2025'te 2. ve 3. eleme adayı belli oldu - HaberlerSurvivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Mayıs Survivor 2025'te 2. ve 3. eleme adayı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...