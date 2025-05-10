Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler ve velileri, “Bursluluk sınavı sonuçları tarihi” araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi takvime bağladı. İşte bursluluk sınavına dair sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

Bursluluk sınavı sonuçları, MEB’in “https://www.meb.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler sonuçlara T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecek.

İOKBS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

İOKBS, devlet okullarında eğitim gören ve maddi destek ihtiyacı bulunan başarılı öğrencilere burs imkanı sunan bir sınav sistemidir. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava katılabilmektedir.